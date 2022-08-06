بعد ظهور النتيجة.. اعرف معايير اختيار أوائل الثانوية العامة 2022

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، معايير اختيار أوائل الثانوية العامة، التي يتم على أساسها اختيار الأوائل في الشعبتين العلمي والأدبي، الذي يتم الإعلان عنهم بعد انتهاء تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة 2022 وإعلان النتيجة.

معايير اختيار أوائل الثانوية العامة 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم،عددًا من المعايير يتم على أساسها اختيار الأوائل في الشهادة الثانوية: وجاءت المعايير كالآتي:

1- أن يكون طالب الثانوية العامة مصري الجنسية.

2- لا يكون قد سبق له الرسوب في الصفين الأول والثاني.

3- أن يكون الطالب حضر امتحانات الثانوية العامة 2022 من داخل اللجان رسميا.

4- يتم ترتيت الأوائل وفقًا للدرجة الأعلي.

5- إعداد قائمة بترتيب أسماء الأوائل، مع مراعاة أن يكون اوائل الثانوية العامة من جميع نوعيات المدارس الحكومية، والمدارس التجريبية، والمدارس الخاصة، والدمج، ومدارس المكفوفين والمتفوقين.

6- مراجعة أوراق الطلاب بواسطة مستشار كل مادة، وتفحص لجنة عليا أوراقهم، ثم عمل تقرير بأسماء أوائل الثانوية العامة 2022 الذين تم اختيارهم.

وبناء على هذه المعايير يتم اختيار الأوائل من جميع محافظات الجمهورية، وفقًا للدرجة الأعلى التي حصل عليها طالب الثانوية العامة 2022.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وأعلن اليوم، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتيجة وأوائل الثانوية العامة 2022، وأشار إلى أن كل طالب حصل على درجاته التي يستحقها، وأن التصحيح تم بشكل إلكتروني، دون تدخل أي شخص وذلك لتجنب حودث أي أخطاء، وقال إن جميع محاضر الغش التي تم ضبطها خلال أيام الامتحانات، تم اتخاذ كل الاجراءات القانونية إزاء هؤلاء الطلاب.