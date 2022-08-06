خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022.. تستمر 10 أيام

يبحث طلاب الثانوية العامة عن رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022 بعد ظهور النتيجة صباح اليوم، بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التعليم الدكتور طارق شوقي وأعلن خلاله أسماء أوائل الثانوية العامة.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فتح باب تظلمات نتيجة الثانوية العامة، الاثنين المقبل، ولمدة 10 أيام، على موقع وزارة التربية والتعليم من هنــا.

تقديم تظلمات الثانوية العامة

1- التقدم بطلب التظلم بعد 48 ساعة من اليوم 6 أغسطس ولمدة 10 أيام.

2- تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا.

3- تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم وهي 300 جنيه لكل مادة.

4- تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم.

5- في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيًا.

6- يتم تجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات بنموذج الإجابة، ويدوّن الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك في نموذج الملاحظات.

7- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

8- بعد قبول طلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022 يحضر الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع وليّ أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

9- الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

10- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب ووليّ الأمر.

11- يتمّ الاطلاع على صورة البابل شيت إضافة إلى نموذج الإجابة.

12- يراجع الطالب تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

ويوفر موقع الوطن من خلال رابط natega.elwatannews.com نتيجة الصف الثالث الثانوي للطلاب الذين أدوا امتحانات العام الجاري من خلال تدوين رقم الجلوس فقط.