تعرف على رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 بعد ظهورها رسميا
وزير التعليم: كل طالب حصل على درجاته التى يستحقها ولا نظلم أحد
كتب:
توفيق شعبان
04:11 م | الإثنين 06 سبتمبر 2021
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة انتهت تماما من فحص جميع أوراق تظلمات الثانوية العامة 2021، مشيرا إلى أن كل طالب حصل على درجاته التي يستحقها، ولم يُظلم أي طالب، موضحا أن أي طالب وجد أنه له درجات تم زيادتها على الفور، وأن الوزارة ستواصل العمل على تطوير منظومة التعليم في مصر، وتغيير شكل الامتحانات، لاعتمادها على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.
وزير التعليم: انتهينا من فحص جميع أوراق تظلمات الثانوية العامة 2021
وأكد شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، ظهرت رسميا، ويمكن لجموع الطلاب الاطلاع على نتائج التظلمات، وكيفية معرفة خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، موضحا أن الوزارة تعمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وأن امتحانات الثانوية العامة هذا العام، شهدت نجاحا باهرا بعد تطبيق شكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة الجديد.
وزير التعليم: نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 ظهرت رسميا ويمكن لجموع الطلاب الاطلاع عليها
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة أعلنت نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، عبر هذا الرابط، مؤكدا أن الوزارة قامت خلال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، بتعقيم جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، منوها إلى أن أي طالب يرغب في إعادة فحص تظلمات الثانوية العامة مرة آخرى عليه بتقديم طلب بذلك.
وزير التعليم: من الممكن فحص نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 لأي طالب حال طلبه
وأشار شوقي، إلى أن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، تم إعلانها عقب فحص جميع أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة، للطلاب المتظلمين، منوها إلى أن الوزارة تعمل على مصلحة جموع الطلاب.
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