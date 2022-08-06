3 أنواع بلاي ستيشن بأسعار تبدأ من 3500 جنيه.. «هدية الثانوية العامة»

يبحث العديد من أولياء الأمور عن أبرز الهدايا لتقديمها للناجحين في الثانوية العامة، ومن ضمن تلك الهدايا ألعاب «البلاي ستيشن» التي يفضلها عدد كبير من طلاب الثانوية العامة.

ووفقًا لأحد المتاجر الشهيرة التي تبيع تلك الألعاب على الإنترنت، فإن الأسعار مختلفة ومميزة، ونعرضها في السطور التالية.

أسعار بلاي ستيشن 3

- بلاي ستيشن 3 بسعر 3500 جنيه بجانب عدد من الألعاب وعدد 2 ذراع وضمان لمدة سنة بجانب عدد من ألعاب الفيفا وGTA التي تبدأ من 300 جنيه فقط، خاصة بالـبلاي ستيشن 4، إضافة إلى ألعاب فيفا و GTA تبدأ من 800 جنيه، خاصة بالبلايستيشن 5.

- بلاي ستيشن 3 من Sony يصل القرص الصلب الخاص به إلى 320 جيجا بايت بسعر 3800 جنيه.

أسعار وإمكانيات بلاي ستيشن 4

- بلاي ستيشن 4 يصل القرص الصلب إلى 500 جيجا بايت بسعر 6500 جنيه بجانب عدد 2 ذراع والوصلات الخاصة بالجهاز.

- بلاي ستيشن 4 pro مستعمل بسعر 7000 جنيه.

- بلاي ستيشن 4 يصل القرص الصلب الخاص به إلى 1 تيرا بايت بسعر 7500 جنيه.

أسعار بلاي ستيشن 5

- بلاي ستيشن 5 يصل القرص الصلب الخاص به إلى 828 جيجا بايت بسعر 13000 جنيه بجانب عدد 1 ذراع والوصلات الخاصة بالجهاز.

- بلاي ستيشن 5 مستعمل بسعر 10000 جنيه بدون ذراعات.

- بلاي ستيشن 5 سونى يصل القرص الصلب الخاص به إلى 1 تيرا بايت نسخة سي دي ويصل سعره إلى 18000 جنيه.

أسعار مخفضة لذراعات البلاي ستيشن

وأوضح المتجر أن ذراع «البلاي ستيشن» يبدأ من 300 جنيه، حيث يوجد ذراع تحكم لاسلكي أسود لـ«بلاي ستيشن 4» بسعر 600 جنيه وله مميزات عديدة منها التحكم الدقيق بالأجهزة، المشاركة السريعة بمجرد ضغطة واحدة على الزر، لوحة متعددة اللمس، مكبر صوتي مدمج، وعملية شحن ذات كفاءة عالية.