ضريبة 60% على البلايستيشن.. إليك الأدوات الخاضعة والمعفاة من الجمارك

تخضع العديد من الأدوات التي يتم استيرادها من الخارج عادةً لرسوم ضريبية وجمركية، وتعفى أخرى من الجمارك وفقًا لطبيعة الاستخدام، إذ يتم تحديد هذه الرسوم وفقًا لسعر الصرف الحر المعلن من البنك المركزي.

وترصد "الوطن" الأدوات التي تخضع للرسوم الضريبية والجمركية والمعفاة منها على النحو التالي:

أدوات وأجهزة تخضع للرسوم الضريبة والجمركية

1. البلايستيشن

يخضع جهاز البلايسيتشن لضريبة جمركية بقيمة 60%، فضلًا عن 14% ضريبة القيمة المضافة، ويمكن أن يتمتع المواطن بالإعفاء الخاص بصحبة الراكب إذا كان للاستخدام الشخصي، وفقًا للمعاينة الفعلية.

2. الإكسسورات الحريمي

تخضع الإكسسوارات الحريمي لضريبة جمركية بقيمة 60%، فضلًا عن 14% ضريبة القيمة المضافة.

3. الآلات وأجهزة التغليف

تخضع هذه الآلات لضريبة جمركية بقيمة 5%، فضلًا عن 14% ضريبة القيمة المضافة.

4. العدسات اللاصقة وأجهزة وزن الأشخاص

تخضع العدسات اللاصقة لضريبة جمركية بقيمة 10%، فضلًا عن 14% ضريبة القيمة المضافة.

5. الشوكولاتة

وتخضع الشوكولاتة لضريبة جمركية بقيمة 40%، فضلًا عن 14% ضريبة القيمة المضافة، ويمكن إعفاء الاستخدام الخاص والاستعمال الشخصي بشرط موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

6. نظارة الواقع الافتراضي

وتخضع نظارات الواقع الافتراضي VR لضريبة جمركية بقيمة 10%، فضلًا عن 14% ضريبة القيمة المضافة.

7. الأثاث الخشبي

ويخضع الأثاث لضريبة جمركية بقيمة 60%، فضلًا عن 14% ضريبة القيمة المضافة.

8. سماعات الأذن

وتخضع سماعات الأذن الصغيرة دون موبايل وسماعة البلوتوث لضريبة جمركية بقيمة 30%، فضلًا عن 14% ضريبة القيمة المضافة.

9. حامل الكاميرا

ويخضع حامل الكاميرا وعصا السيلفي لضريبة جمركية بقيمة 20%، فضلًا عن 14% ضريبة القيمة المضافة.

10. الكتب

وتخضع الكتب لضريبة جمركية فقط بقيمة 5%.

11. العطور والمكياج

وتخضع أدوات العطور والمكياج ومستحضرات العناية الشخصية بالشعر والبشرة لضريبة جمركية بقيمة 45%، فضلًا عن 14% ضريبة القيمة المضافة و8% ضريبة جدول.

12. أدوات ومعدات الرياضة

وتخضع أصناف ومعدات الرياضة البدنية وألعاب القوى والجمباز لضريبة جمركية بقيمة 5%، فضلًا عن 14% ضريبة القيمة المضافة.

أدوات معفاة من الجمارك

1. ماكينات الخياطة الصناعية

وتخضع ماكينات الخياطة لرسوم 14% ضريبة القيمة المضافة إلا أنّها معفاة من الجمارك.

2. الأسمدة

وتخضع الأسمدة (نيتروجينية - فوسفاتية - بوتاسية) لرسوم 14% ضريبة القيمة المضافة إلا أنّها معفاة من الجمارك.

3. الموبايلات

وتخضع الموبايلات لرسوم 14% ضريبة القيمة المضافة إلا أنّها معفاة من الجمارك، بشرط أن تكون الكمية في حدود الاستخدام الشخصي.

4. الكمبيوتر وملحقاته وإكسسواراته

ومن الأشياء المعفاة من الجمارك الآتي: "طابعة الكمبيوتر وعبوات الأحبار - الرامات - البروسيسور - مراوح الكمبيوتر - الكمبيوتر - اللابتوب - الآيباد - الماوس - الكيبورد"، إلا أنّها تخضع لرسوم 14% ضريبة القيمة المضافة.

ويسمح باستيراد الحاسبات الآلية ووحداتها المساعدة مستعملة للاتجار أو الاستخدام الخاص، ويتم استيراده مستعمل على ألا يمضي على تاريخ إنتاجه أكثر من خمس سنوات حتى تاريخ الشحن، ويشترط لاستيراد معدات الاتصالات موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أن يتم تحصيل الرسوم والضرائب طبقًا لقيمة السلعة النهائية التي تم قبولها جمركيًا من قِبل جمرك الإفراج.

كما أعلنت مراعاةً للحالة الصحية لأصحاب الهمم رفع الحظر الجمركي عن سيارتهم المجهزة طبيًا بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون بصورة آلية من غير حضورهم (باستثناء السيارات محل القضايا والمخالفات الجمركية)، مع إخطار المرور المركزي بكشوف مجمعة بأسمائهم والبيانات الخاصة بسيارتهم.

ويمكن التواصل مع مصلحة الجمارك عن طريق الأرقام: 01029225868 - 0223422023.

أو عن طريق البريد الإلكتروني: cit.service@customs.gov.eg، علمًا بأنّ مواعيد العمل من الساعة 8:30 صباحًا إلى الساعة 4:30 مساءً.