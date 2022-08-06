بوكيه ورد و500 جنيه.. احتفال الأساتذة بـ«أروى» السادسة على الجمهورية

بـ«بوكيه» ورد مرصّع بأوراق مالية من فئة الخمسينات، استقبل أساتذة الطالبة أروى عبد المحسن محمد، المقيدة بمدرسة «البكاتوشي» الثانوية المشتركة بالإسكندرية، والحاصلة على المركز السادس ضمن أوائل الثانوية العامة 2022 على مستوى الجمهورية، وذلك عقب ظهور نتيجتها وتفوقها، ابتهاجًا منهم بتفوق طالبتهم، مؤكدين أنها كانت ملتزمة في استذكار دروسها، وتمنوا لها التوفيق في حياتها المقبلة.

معلم «أروى»: توقعت وجودها ضمن الأوائل

«أنا وجميع الأساتذة توقعنا لها أن تكون من الأوائل، لأنها كانت ملتزمة ومابتفوّتش ولا حصة»، هكذا أشاد محمد فيصل، معلم الجغرافيا، بتفوق «أروى» والتزامها وحصولها على المركز السادس عن جدارة واستحقاق، فقدم باقة ورد، ملصقًا عليها مبلغ 500 جنيه، لتشجيعها وتكريمًا لجهودها.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» قائلاً: «كانت بتسأل في كل التفاصيل، وبتدقق في كل جملة، ومابتراكمش حاجة عليها»، موضحاً مدى دقتها وحبها للدراسة، حيث لم تملّ لحظة عن السؤال أو عن المذاكرة، كما تمنى لها التفوق الدائم.

من جانبها، شكرت «أروى» معلميها أثناء الاحتفال على تعبهم معها طوال العام الدراسي الذي وصفته بأنه «كان مليئاً بالضغوطات»، وصبرهم على الكثير من أسئلتها، وتصحيح أخطائها، معربةً عن تمنياتها بأن تظل مصدر سعادة وفخر لهم.

السادسة على الثانوية العامة تنصح الطلبة الجدد

وطلبت «أروى» من طلبة الثانوية العامة الجدد ألا يرهقوا أنفسهم في النزول للدروس، حيث أوضحت مدى حبها لنظام الدراسة عن بُعد، والذي وفر لها الكثير من الوقت والمجهود أثناء دراستها، كما لفتت إلى ضرورة الموازنة بين حياتهم الدراسية والاجتماعية، والسير على جدول منظم أثناء المذاكرة، وعدم الضغط على أنفسهم.

جاء ذلك الاحتفال بحضور 3 من معلمي الطالبة، التي حصدت المركز السادس على مستوى الجمهورية، والثاني للشعبة الأدبية على مستوى الإسكندرية، وهم أساتذة مواد التاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم النفس.