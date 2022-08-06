المؤبد لمزارع والمشدد 5 سنوات لـ4 آخرين لاتهامهم بقتل شخص في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة مزارع بالسجن المؤبد و4 أشخاص آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، كما ألزمتهم بالمصاريف الجنائية مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف ومصادرة المضبوطات.

وصدر الحكم بالواقعة برئاسة المستشار عماد سامي، وعضوية المستشارين شريف الزاوى، وأمين لظمي، بأمانة سر محمد عبدالحميد حسن، وأحمد سعد.

أحداث الواقعة تعود إلى 2020

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2020، بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين الخمس تهمة قتل المجني عليه «ك. م» مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية «بنادق آلية» خاصة بهم .

القتل مع سبق الإصرار

وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفًا مروره فيه، حيث قاموا بمراقبته لفترة، وما أن اظفروا به حتى أطلق المتهم الأول «أ. ص» صوبه وابلاً من الأعيرة النارية من السلاح الناري قاصدين من ذلك قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته حال تواجد المتهمين من الثاني إلى الخامس «م. ص»، «ع. ص»، «ع. ص»، «ر. ع» بمحل الواقعة لمؤازرة المتهم الأول.

خلافات على أرض زراعية

هذا مع إحراز كل متهم سلاحًا ناريًا مششخنًا كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وإحراز كل متهم ذخائر عدة طلقات استعملها على السلاح الناري محل الاتهام مع إطلاق أعيرة نارية من الأسلحة بسبب خلافات على أرض زراعية.