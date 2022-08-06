التفاصيل الكاملة لحذف أغنية فارس الجديدة «عصبي» من «يوتيوب»

بعد غياب سنوات طويلة، عاد الفنان فارس بأغنية جديدة بعنوان عصبي، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فبعد ساعات من طرحها على «يوتيوب»، حذفت الأغنية بسبب حقوق ملكية لحن الأغنية لأخرى قديمة.

مصري: قدّمت اللحن العام الماضي في أغنية قبلة حياة

عن تفاصيل حذف الأغنية، أوضح المطرب الشاب مصري أن سبب قيامه بمخاطبة يوتيوب من أجل حذف أغنية فارس هو أن لحن أغنيته القديمة «قبلة حياة» التي طرحها العام الماضي، استخدم في لحن أغنية الفنان فارس.

كان الفنان فارس قد تفاجئ بعد طرح أغنيته الجديدة عصبي بساعات بأن تم حجبها من العرض عبر «يوتيوب» بسبب حقوق الملكية الفكرية، حاول بعد ذلك طرحها أكثر من مرة، لكن في كل مرة يتم حذف الأغنية.

مصري: قماح باع الأغنية مرة أخرى لفارس

وقال مصري، لـ«الوطن»، إنّ السبب الرئيسي في تلك المشكلة هو الفنان محمد قماح ملحن الأغنية، إذ استلم مبلغا ماديا منه لتلحين أغنيته قبلة حياة، ثم عاد وباع الأغنية مرة أخرى للفنان فارس دون العودة له أو استئذانه.

وأكد مصري عدم معرفته إذا كان الفنان فارس يعلم بأن لحن الأغنية ملك له أم لا، مشيرا إلى أن تلك الأغنية غنّاها أيضا في أثناء استضافته مع الفنان إدوارد، منذ ما يقرب من شهر أي قبل فترة من طرح أغنية الفنان فارس.