«يوتيوب» يحذف أغنية فارس الجديدة «عصبي» بعد أقل من 24 ساعة على طرحها

حذف موقع «يوتيوب» منذ قليل، أغنية «عصبي» التي طرحها المطرب فارس، مساء أمس، وهي الأغنية التي عاد بها بعد فترة طويلة من الغياب عن الساحة الفنية.

حذف أغنية فارس الجديدة من على «يوتيوب»

وبعدما نشر فارس، الأغنية الجديدة على موقع «يوتيوب»، جرى حذفها بعد أقل من يوم تقريبا، وذلك بسبب حقوق ملكية لشركة أخرى.

وتحدث الفنان فارس، عن تفاصيل أغنيته الجديدة «عصبي»، التي عاد بها بعد غياب طويل للساحة الفنية.

وقال فارس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه الإعلاميات منى عبدالغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة «CBC»، اليوم الأربعاء، أن الأغنية جديدة ضمن ألبوم جرى التحضير له وسيطرحه قريبًا.

وأضاف أن كلمات الأغنية تحمل رسالة خاصة لكل الأحبة، بضرورة تجاوز المواقف الصعب، وأن يتحمل كل طرف الطرف الآخر، مثلما تقول كلمات الأغنية.

كلمات أغنية فارس الجديدة «عصبي»

وتقول كلمات الأغنية: «عصبي متزعلنيش ببقى ليه كده متعرفنيش بس وأنا جنبك متخافيش أنا مأذكيش ده كلام بيجيب كلام بنعاند ليه بقى ويحصل خصام وبعد ده كله بنرجع أوام».