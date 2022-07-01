قبل «فارس».. اعرف الأفلام الأقل إيرادا في السينما المصرية

حقق فيلم التشويق والإثارة «فارس» إيرادات وصلت إلى 742,280 جنيه مصري فقط منذ عرضه في 18 مايو 2022، وهو من بطولة أحمد زاهر وإيمان العاصي وحسين فهمي، تأليف حسام موسى، إخراج رؤوف عبد العزيز.

أسبوعين في السينما

دام عرض فيلم الحركة والكوميدي «الشنطة» لأسبوعين منذ عرضه في 16 يونيو 2021، ورفع من دور العرض لتحقيقه 148,808 جنيه مصري فقط، والفيلم من بطولة بيومي فؤاد، شيرين، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، تأليف تامر عبد المنعم، إخراج أحمد البدري.

لم تتمكن بشرى من العودة للسينما

رفع الفيلم الكوميدي «معالي ماما» بعد أسبوعين فقط من طرحه في دور العرض يوم 9 فبراير 2022، عندما حقق إيرادات قدرها 205,728 ألف جنيه فقط، والفيلم من بطولة بشرى، محمود الليثي، نور إيهاب، سولي، ياسين أمير، تأليف نادر صلاح الدين، إخراج أحمد نور، وتعود الفنانة بشرى إلى السينما بعد غياب ٤ أعوام عن آخر أعمالها (ليل داخلي) عام 2017.

على معزة وإبراهيم

الأمر تكرر أيضاً مع فيلم الخيال والدراما «على معزة وإبراهيم»، الذي أطيح به من دور العرض بعد تحقيقه 252,394 ألف جنيه فور نزوله في 1 مارس 2017، والفيلم من بطولة أحمد مجدي وعلي صبحي وناهد السباعي وسلوى محمد علي، وتأليف إبراهيم البطوط وإخراج شريف البنداري.

يوم من الأيام

ومن ضمن الأفلام التي تم رفعها للسبب ذاته، الفيلم الرومانسي «يوم من الأيام» لمحمود حميدة وهبة مجدي ومشيرة إسماعيل ولطفي لبيب، تأليف وليد يوسف، إخراج محمد مصطفى إذ حقق إيرادات بلغت 375,133 ألف جنيه عقب نزوله في 22 فبراير 2017، ويسجل الفيلم أول ظهور سينمائي للفنانة مشيرة إسماعيل منذ عام 1989.