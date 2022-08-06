نفاد تذاكر حفل صابر الرباعي قبل إقامته بـ10 أيام في تونس

يستعد الفنان صابر الرباعي لإحياء حفلا غنائيا ضخما، على هامش مهرجان قرطاج الدولي بدولة تونس يوم الثلاثاء الموافق 16 من الشهر الجاري، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا.

صابر الرباعي يعلن نفاد تذاكر حفلته المقبلة

وأعلن صابر الرباعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نفاد تذاكر حفلته قبل إقامتها بعشر أيام، إذ نشر صورة لبوستر الحفل، وعلق عليها:«قبل عشرة أيام من موعد الحفل، مهرجان قرطاج يعلن نفاد كامل تذاكر حفل أمير الطرب العربي صابرالرباعي، وهو بدوره يتمنى أن يكون في مستوى الحدث وتكون سهرة استثنائية لجمهور استثنائي إلى اللقاء يوم 16/8/2022».

أغاني صابر الرباعي في الحفل

ومن المتوقع أن يشدو الفنان صابر الرباعي بمجموعة من أبرز أغانيه، التي يتفاعل معاها الجمهور، أبرزها «قد الحروف»، «الشياكة»، «سيدي منصور»، «برشا برشا».

نجاح صابر الرباعي في أغينته الجديدة

وحقق صابر الرباعي نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال طرحه لأغينته الجديدة «الشياكة»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي حققت مليون مشاهدة، خلال 3 أسابيع.