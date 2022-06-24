صابر الرباعي يحتفل بتخطي أغنية سلم لي مليون مشاهدة

احتفل الفنان صابر الرباعي مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتخطي أغنيته الجديدة «سلم لي» مليون مشاهدة عبر «يوتيوب».

ونشر الرباعي أغنيته الجديدة وعلق عليها قائلا: «سلم لي» تتخطى حاجز المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وانهالت تعليقات الجمهور على صابر الرباعي بالتهنئة بنجاح الأغنية والتي حصدت أعلى المشاهدات منذ الساعات الأولى من طرحها.

أغنية سلم لي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي.

مرض والدة صابر الرباعي

وقبل طرح أغنية «سلم لي» عاش الفنان صابر الرباعي فترة قلق على والدته والتي تعرضت لأزمة صحية مفاجئة دخلت على إثرها أحد المستشفيات ليعلن ذلك عبر حسابه على «فيس بوك» حيث نشر صورة بصحبة والدته وعلق عليها قائلًا: «ألف سلامة عليكي يا أمي وبعد الشر عليكي».

ليعود بعدها صابر الرباعي بأيام لطمأنة جمهوره على حالة والدته قائلا: «حمدا وشكرا لله على سلامة والدتي الغالية، والشكر موصول لكل من زار واتصل للاطمئنان عليها، أود أن أخص بالشكر أخي الغالي وصديق طفولتي أحمد الشرفي، على اهتمامه بها، منذ بداية الوعكة الصحية التي ألمت بها، وحتى خروجها من المصحة».

وأضاف الرباعي: «كما أود أن أشكر الدكاترة والأساتذة الذين اهتموا بها، أشكركم مجددا جميعا، وأتمنى لكم التوفيق، داعيا الله أن يمن عليكم بالصحة والعافية».