صابر الرباعي عن حفل جدة: سهرة من العمر

أعرب الفنان صابر الرباعي عن سعادته بنجاح حفله الغنائي ضمن حفلات موسم جدة والذي شاركه فيه سلطان الطرب جورج وسوف.

ونشر الرباعي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورا من الحفل بصحبة جورج وسوف، وعلق قائلا: «سهرة من العمر قضيتها مع أحلى جمهور في مملكة الخير السعودية الغالية وبالتحديد في جدة صحبة سلطان الطرب جورج وسوف الحبيب، شكرا لكل القائمين على الحفل على حسن الاستقبال والضيافة والتنظيم، والشكر موصول إلى هيئة الترفيه وإدارتها الحكيمة وعلى رأسها المستشار تركي آل الشيخ، أتمنى أن نلتقي مجددا في حفلات أخرى إن شاء الله ولكم مني كل الحب والاحترام».

صابر الرباعي يطرح سلم لي

وطرح منذ أيام الفنان صابر الرباعي أغنيته الجديدة أغنية «سلم لي» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي.

وحققت الأغنية أعلى نسب مشاهدة عبر «يوتيوب»، ونالت إشادات وإعجاب جمهور صابر الرباعي، وقد حرص على غنائها لأول مرة لايف خلال حفله الغنائي في موسم جدة، والذي رفع شعار كامل العدد.