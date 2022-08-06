فضل يوم عاشوراء 2022.. تاب الله فيه على «آدم» و«يونس»

بينت دار الإفتاء المصرية فضل يوم عاشوراء وأجر التوبة فيه، وذلك لمن كان يرتكب الذنوب، جاء ذلك في فتوى رسمية عبر الموقع الإلكتروني للدار على الإنترنت، وذلك ردا على سؤال طرحه أحد الأشخاص يقول فيه: «ارتكبت كثيرًا من المعاصي والذنوب، وعاهدت الله أن لا أعود إليها، وسمعت في هذه الأيام من أحد المشايخ أن التوبة في يوم عاشوراء مقبولة كما تاب الله على سيدنا آدم عليه السلام فما مدى صحة ذلك؟».

فضل التوبة يوم عاشوراء

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الله سبحانه وتعالى جعل فضل يوم عاشوراء 2022 زمانًا لقبول التوبة وإجابتها، فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ؛ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ، فِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ، وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ»، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا: «هَذَا يَوْمٌ تَابَ اللهُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ؛ فَاجْعَلُوهُ صَلَاةً وَصَوْمًا» يعني يوم عاشوراء.

فضل يوم عاشوراء

وأضافت دار الإفتاء، أن فضل يوم عاشوراء 2022 أن الله تاب فيه على سيدنا آدم عليه السلام، وفيه أهبط إلى الأرض؛ كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعُبَيْد بن عُمَيْر، وعكرمة، وقتادة، وغيرهم من السلف، وجاء في أحاديث وآثار أخرى أن عاشوراء هو اليوم الذي فيه تاب اللهُ على سيدنا يونس عليه السلام، وفيه تاب على قومه، وفيه أَمَر بني إسرائيل بالتوبة.

يوم التوبة من الذنوب

وتابعت دار الإفتاء المصرية، أن فضل يوم عاشوراء 2022 أن الحنفاء كانوا يدلون أهل الجاهلية على التوبة من الذنوب العظام في يوم عاشوراء؛ فعن دَلْهَمِ بن صالح الكِنْدي قال: سألتُ عكرمة عن صوم يوم عاشوراء؛ ما أمرُه؟ قال: «أذنَبَتْ قريشٌ ذنبًا في الجاهلية، فعَظُمَ في صدورهم، فسألوا: ما تبرئتهم منه؟ قالوا: صوم يوم عاشوراء؛ يوم عشر من المحرم»، وعن الأسود بن يزيد قال: سألتُ عُبَيْدَ بن عُمَيرٍ عن صوم عاشوراء، فقال: «إنَّ قومًا أذنبوا فتابوا فيه فتيب عليهم، فإن استطعت أن لا يمر بك إلا وأنت صائمٌ فافعل».

ويوافق يوم عاشوراء 2022 الاثنين الموافق 8 أغسطس، ويستحب صيام يوم تاسوعاء معه، وروي أنه يستحب صيام يوم قبله أو يوم بعده.