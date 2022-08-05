موعد صيام يوم عاشوراء 2022.. جعله الله زمانا لقبول التوبة وإجابتها

موعد صيام يوم عاشوراء 2022 تفصلنا عنه أيام قليلة، وفقا للحسابات الشرعية التي كشفت عنها دار الإفتاء المصرية، عقب استطلاع هلال شهر المحرم، الخميس الماضي الموافق 28 يوليو 2022، 29 من ذي الحجة، معلنة موعد بدء العام الهجري 1444، والذي وافق السبت الماضي 30 يوليو 2022، وبناء عليه تم تحديد يوم عاشوراء 2022.

موعد صيام يوم عاشوراء 2022

ووفقا لموعد بداية العام الهجري الجديد الذي حددته الإفتاء المصرية، فإن موعد صيام يوم عاشوراء 2022، يوافق الاثنين المقبل 10محرم، الموافق 8 أغسطس الجاري، وهو يوم يسن صيامه.

حكم صيام يوم عاشوراء 2022 منفردا

وعن صيام يوم عاشوراء منفردا، قالت الإفتاء المصرية في ذلك: «يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا، أي دون صوم يوم قبله، ولا حَرَج في ذلك شرعًا؛ لأنه لم يَرِد نهي عن صومه منفردًا، لكن يستحب صوم يوم التاسع من شهر المحرم مع يوم عاشوراء؛ فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قال: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ». (رواه مسلم).

فضل التوبة في يوم عاشوراء

وعن فضل التوبة في يوم عاشوراء أشارت الدار في فتوى إلكترونية نشرت عبر بوابتها الرسمية، إلى أنه من فضائل عاشوراء أن الله تعالى جعله زمانًا لقبول التوبة وإجابتها؛ فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ؛ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ، فِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ، وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ» رواه ابن أبي شيبة في المصنف، والترمذي في "الجامع" وحسنه"، والدارمي في السنن.

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا: «هَذَا يَوْمٌ تَابَ اللهُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ؛ فَاجْعَلُوهُ صَلَاةً وَصَوْمًا» يعني يوم عاشوراء، أخرجه الحافظ أبو موسى المديني وحسَّنه.

فضل صيام يوم عاشوراء

وأضافت الدار في فضل صيام يوم عاشوراء أن الحنفاء كانوا يدلون أهل الجاهلية على التوبة من الذنوب العظام في يوم عاشوراء؛ فعن دَلْهَمِ بن صالح الكِنْدي قال: سألتُ عكرمة عن صوم يوم عاشوراء؛ ما أمرُه؟ قال: "أذنَبَتْ قريشٌ ذنبًا في الجاهلية، فعَظُمَ في صدورهم، فسألوا: ما تبرئتهم منه؟ قالوا: صوم يوم عاشوراء؛ يوم عشر من المحرم، أخرجه أبو بكر الباغندي [ت283هـ] في أماليه.