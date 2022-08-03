هل صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله؟.. علي جمعة يجيب

تحدث الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن صيام يوم عاشوراء وفضلة ومنزلته وهل يكفر سنة سابقة كما ورد عن النبي (صل الله عليه وسلم).

وأوضح «جمعة»، أنَّه عند التحدث عن صوم يوم عاشوراء هناك أحاديث كثيرة عن فضل صيام يوم عاشوراء، جاءت عن النبي «صل الله عليه وسلم» من حديث جماعة من الصحابة والأئمة، وكان آخرهم الشيخ أحمد بن صديق في كتابه «هداية الصغرى تصحيح التوسعة على الأهل يوم عاشوراء»، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ»، قال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: «جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ».

صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التى قبلة

وأشار عضو هيئة كبار علماء الأزهر إلى أن عبدالله بن المبارك من السلف الصالح جرب صيام يوم عاشوراء ستون عام فوجدة صحيح، وذلك من خلال التوسع فى رزق أولاده يوم عاشوراء، أن النبي «صل الله عليه وسلم» في حديثه عن صوم يوم عاشوراء قال «إني احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» رواه الإمام مسلم.

واستشهد بقول النبي (صل الله عليه وسلم): «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».

التوسعة على الأهل في يوم عاشوراء

وأضاف أنَّ التوسعة على الأهل والعيال في يوم عاشوراء تعد سنة ثابتة عن النبي (صل الله عليه وسلم) والصحابة والسلف الصالح من بعده، ونص على الأخذ بها فقهاء مذاهب أهل السنة الأربعة المتبوعة من غير خلاف، وذلك من خلال إدخال السرور على الأهل والأطفال، وتحويل المعاني إلى برامج عمليه، وتبادل الهدايا مع الجيران.

صور صيام يوم عاشوراء

وفيما يتعلق بطرق صيام يوم عاشوراء، فهناك صور كثيرة لصيام عاشوراء، إذ يستطيع المسلم أن يصوم يومًا قبله ويوما بعده وبذلك يصوم 3 أيام هي: 9 و10 و11 من شهر محرم، أو يصوم يومين هما تاسوعاء وعاشوراء، وإن لم تستطع إلا صيام يوم عاشوراء فلا تضيع صيام هذا اليوم، أي صيام يوم عاشوراء منفردًا.