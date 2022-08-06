أيمن الجميل: الإصلاح الاقتصادي الشامل حمى مصر من موجة تضخم لم يشهدها العالم من 40 عاما

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo 3A" للاستثمار الزراعي والصناعي، إن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للإصلاح الاقتصادي الشامل التي تم إنجاز المرحلة الأولى منها بنجاح، وراء حماية الدولة المصرية من آثار أكبر موجة تضخم وغلاء ضربت العالم منذ نحو أربعين عامًا، بسبب مجموعة من العوامل والأزمات الاقتصادية والسياسية، حتى اضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع نسبة الفائدة على الودائع عدة مرات متوالية، وبعده فعلت نفس الشيء البنوك المركزية في الدول الأوربية وكندا واليابان.

وقال رجل الأعمال أيمن الجميل إن العالم اليوم يتحدث عن ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية ومنتجات الطاقة والنقل، كما يتحدث عن نقص هذه السلع والمنتجات بصورة غير مسبوقة نتيجة الحروب والأزمات السياسية والأوبئة التي ضربت العالم خلال السنتين الأخيرتين وأثرت بالسلب على حركة النقل وسلاسل التوريد وعلى معدلات الإنتاج في المصانع وتوافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، كما أثرت على صناعات وخدمات كبيرة كانت أحد أسباب الرواج الاقتصادي من قبل مثل صناعة السياحة وما يرتبط بها من خدمات مباشرة وغير مباشرة.

وأكد أيمن الجميل أن فوائد الإصلاح الاقتصادي المتمثل في تحرير الاقتصاد المصري وعلاج أزمة العجز الكلي ليكون اقتصادنا أكثر مرونة وقابلية للنمو، زادت من فرص الإنتاج المحلي والقدرة على توفير مستلزمات الإنتاج بما ينعكس في النهاية على سد جزء مهم من الاستهلاك المحلي وزيادة مستويات الصادرات المصرية وإمكانية تحجيم الواردات العشوائية، الأمر الذي يحقق نتائج مرضية في مواجهة التضخم والغلاء العالميين.

وأوضح أيمن الجميل أن من أهم ثمار الإصلاح الاقتصادي الشامل قدرة الحكومة المصرية على التحرك السريع وتوفير السلع الأساسية لفترات طويلة نسبيًا وبأسعار معقولة، الأمر الذي لا يُشعر المواطن بفروق كبيرة في الأسعار، لأن التعامل المباشر مع أزمة التضخم والغلاء في العالم دون تدخل الدولة كان معناه ارتفاع أسعار السلع والخدمات أكثر من 400% وهو ما لم يحدث في ظل حرص وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة احتواء موجات التضخم العالمية وعدم السماح بأن تنعكس مباشرة على السلع والخدمات عندنا.