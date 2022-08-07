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إصابة وزيرة الطاقة الكوبية و120 آخرين في حريق مصفاة «ماتانزاس».. (صور)

النيران اشتعلت بعد صاعقة ضربت صهاريج الوقود بالمصفاة.. وإجلاء 1900 شخص

كتب:

حسن رمضان
08:08 ص | الأحد 07 أغسطس 2022
دخان أسود يتصاعد من حريق صهاريج الوقود

دخان أسود يتصاعد من حريق صهاريج الوقود

اندلع حريق هائل في صهاريج الوقود في «مصفاة ماتانزاس» في منطقة ماتانزاس الصناعية، الواقعة شمال غربي كوبا، جراء إصابته بصاعقة، أمس الأول الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 121 شخصا وفقدان 17 من رجال الإطفاء.

وتقع «منطقة ماتانزاس الصناعية» على بعد 100 كيلومتر شرقي عاصمة كوبا «هافانا».

كوبا تطلب المساعدة من الدول الصديقة ذات الخبرة في حرائق الوقود

وطلبت السلطات الكوبية، المساعدة في احتواء الحريق، وقالت الرئاسة الكوبية في بيان، إنها طلبت المساعدة والمشورة من الدول الصديقة ذات الخبرة في حرائق الوقود للمساعدة في إخماد الحريق.

إجلاء نحو 1900 شخص من المنطقة

وفي سياق متصل، أشار  مسؤولون في «مقاطعة ماتانزاس الغربية»، إلى إجلاء نحو 1900 شخص من المنطقة. ونقلت السلطات الكوبية، بعض المصابين إلى مراكز طبية في العاصمة «هافانا». وقالت تقارير رسمية، إن حالة الوفاة جراء الحريق، كانت لرجل إطفاء يعمل على إخماد الحريق.

وأشارت الرئاسة الكوبية، إلى أن 5 إصابات في حالة حرجة، و3 في حالة خطيرة، و 28 آخرين في حالة رعاية. وأشارت السلطات الكوبية، إلى أن أن وزيرة الطاقة ليفان أرونتي، من بين المصابين.

وتوجه الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، أمس السبت، إلى مستشفى فاوستينو بيريز، في ماتانزاس، لزيارة المصابين، يرافقه رئيس الوزراء مانويل ماريرو كروز.

 

 

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