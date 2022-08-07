كواليس تعلم العزف في بيت العود العربي «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، تقريرا عن حفل الفنان مينا جمال وكواليس تعلم العزف في بيت العود، حيث أن الفنان مينا جمال واحد من أهم عازفي العود وتخرج من بيت العود العربي عام 2012، فلكل نجم من نجوم الفن والموسيقى آلة تكون سبب نجوميته وشهرته، وبخاصة نجوم العزف الذين يتغنون ويلحنون فنهم على أوتار آلة من أهم الآلات الموسيقية، وهي آلة العود التي تجمع بين اليد وأوتار الخشب، فتشكل مقطوعات موسيقية مختلفة.

باقة من المقوطعات الموسيقية

ولأن من أساسيات منهج بيت العود العربي مشاركة أعضائه في الحفلات الموسيقية، قدم بيت العود العربي باقة من المقوطعات الموسيقية لمدارس العود المختلفة، والتي جمعت بين المقطوعات الشرقية والغربية.

مقامات المدرسة العراقية

وأكد مينا جمال، أنه ذاكر وحضر بروفات وحفلات كثيرة، حتى يكون جاهزا للقاء جمهوره في الحفلات المختلفة، مشيرًا إلى أن المدرسة المصرية تتميز بالطرب، ولكن المدرسة العراقية لديها مقامات خاصة بها تميزها عن أي مدرسة أخرى.

ويعتبر بيت العود هو تدريس متخصص لآلة العود عبر المدارس الموسيقية الأربعة، ويتميز المكان عن الآخرين بأنه تخصص في تعليم كل تقنيات آلة العود، حيث يتم تدريس أساسيات العزف على آلة العود حتى التخرج.