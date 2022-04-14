مؤلف موسيقى الاختيار 3: العود بطل العمل.. حاولنا إيصال معنى جديد للمشاهد

قال الموسيقار خالد الكمار، مؤلف موسيقى الاختيار 3، إنه حاول إيصال معنى جديد للمتلقي من خلال الموسيقى، التي ظهرت في خلفية مشاهد مسلسل الاختيار.

عمار الشريعي صوت الوطنية في مصر

أضاف «الكمار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى مساء أمس، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن عمار الشريعي مدرسة وسيظل صوت الوطنية هي موسيقى رأفت الهجان، مهما تمت من أعمال، مؤكدا أن موسيقى الاختيار اشتملت على موسيقى أوبرالية.

عمل مستمر لمدة 4 شهور

أوضح مؤلف موسيقى الاختيار3، أن العمل بدأ في شهر ديسمبر وانتهى بعد 4 شهور من العمل المستمر ولكن يتم إضافة فقرات صغيرة إذا لزم الأمر، مؤكدا أنه تناقش مع المخرج حول الصراع على السلطة والثقافة والهوية بين جماعة الإخوان والشعب، مؤكدا أن أكثر ألة كانت البطل في مسلسل الاختيار هي ألة العود بجانب آلالات أخرى مثل الكمانجا والقانون ولكن طغى العود لأنه الصوت الشرقي.

بداية إذاعة حلقات الاختيار منذ 3 سنوات

وأذيعت الحلقات الأولى لمسلسل الاختيار منذ 3 سنوات ويشاكر فيه كوكبة من النجوم من بينهم أحمد السقا وأحمد عز وأحمد مكي وأمير كرارة في أجزاء المسلسل المختلفة والتي تتناول قصص أبطال القوات المسلحة الذين يحاربون الإرهاب، والإخوان، خاصة أن الجزء الثالث يسرد تفاصيل عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، وتفاصيل قيام ثورة 30 يونيو.