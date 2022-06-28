الأوبرا تستضيف أوركسترا بيت العود السوداني أول يوليو

تستضيف دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، لأول مرة تحت عنوان اللحن والأستاذ، أوركسترا بيت العود بالخرطوم، تحت إشراف الموسيقار العالمي نصير شمه وبالتعاون مع مؤسسة دال الثقافية.

تفاصيل حفلي بيت العود

ويأتي ذلك من خلال إقامة حفلين بالقاهرة والإسكندرية بإشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، وذلك في الثامنة مساء الأول من يوليو على المسرح المكشوف، ومساء الأحد 3 يوليو على مسرح سيد درويش بـ أوبرا الإسكندرية.

ويقدم الأوركسترا بقيادة عازف العود الفنان أحمد شمة باقة من المؤلفات الأفريقية التي قدمها كبار الموسيقيين في القارة السمراء؛ منها أحب مكان لـ برعي محمد دفع الله، عزه في هواك لـ خليل فرح، نهر الجور لـ بشير عباس، تراث أعمال من غرب السودان، الطريق إلى شقلاوه، النوبة، ملتقى النيلين لـ نصير شمة إلى جانب رقصة مجرية للموسيقار الألماني يوهانز برامز.

معلومات عن فرقة بيت العود السوداني

ومن جانبه، قال أحمد شمة، إن الأوركسترا مكون من 76 عازفا، وهي المرة الأولى في العالم التي يتكون فيها أوركسترا للعود بهذا الكم، فضلا عن مصاحبة أصوات بشرية لكورال يتناغم مع الألحان.

وأشار إلى أن هناك آلات إيقاعية سودانية تم توظيفها لأول مرة مع الأوركسترا بطريقة توزيع هارموني منها آلات أم كيكي، ادنغو، الطنبور؛ لإضفاء الطابع الفني الأفريقي على الألحان المقدمة بشكل مبتكر، وعبر شمه عن سعادته لتقديم أولى حفلات الأوركسترا على أرض مصر من داخل دار الأوبرا، كما وجه الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لجهودها المميزة في إثراء الحياة الفنية والإبداعية إقليميا وعالميا.

يذكر أن بيت العود بالخرطوم تأسس في يناير 2020 بالعاصمة السودانية الخرطوم برعاية كاملة من مؤسسة دال الثقافية لينضم البلد الشقيق إلى قوائم العواصم العربية التي تحتضن ذلك المشروع الفني الكبير تحت إشراف مُؤسِسة الموسيقار العالمي «نصير شمّة» بهدف تدريب الموسيقيين السودانيين وتطوير قدراتهم وتقديمهم للمسارح العالمية وإنتاج مؤلفات موسيقية خاصة تعمل على إثراء الفكر الفني والارتقاء بالموسيقى الأفريقية وبعد ما حققه بيت العود من نجاح ملموس في فترة وجيزة يطمح لأن يكون مركزا للثقافة والموسيقى في أفريقيا لما يتميز به من منهج إضافي لمنهج بيت العود يقوم على السلم الخماسي الذي يميز الموسيقى السودانية، وتم تضمينه في ما بعد لمناهج بيوت العود الأخرى بالقاهرة وأبو ظبي وبغداد والإسكندرية.