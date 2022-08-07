الأوقاف: يوم عاشوراء محفوف بالعطايا الإلهية (فيديو)

قال الدكتور أسامة فخري، مدير عام شؤون المساجد في وزارة الأوقاف، إنّ يوم عاشوراء محفوف بالعطايا الإلهية، ففيه الكرم الإلهي والجود والنصر والتأييد، وهو منحة من الله سبحانه وتعالى، ويجب أن نستثمر هذا اليوم.

صوم يوم عاشوراء

وأضاف مدير عام شؤون المساجد بوزارة الأوقاف، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «النبي حثّ على صوم يوم عاشوراء وبيّن قائلا إني احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها».

نجاة موسى من فرعون

وتابع مدير عام شؤون المساجد بوزارة الأوقاف: «كأن يوم عاشوراء هو هدية من الله عز وجل، ويجب أن نستقبل هذه الهدية بالفرح والسرور والتأييد والنصر، إذ إنّه يوم مليء بالأحداث، نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون، فحدث التأييد بالنصر».

نبي الله موسى كان يحتفل بعاشوراء

وأردف مدير عام شؤون المساجد بوزارة الأوقاف، «في هذا اليوم أيضا، نجى الله نوحَ من الطوفان، حيث هيأه الله لكي يصنع السفينة بأدوات بسيطة، وفي النهاية أمره الله أن يحمل من كل زوجين اثنين، وبعض الأخبار مفادها أنّ نبي الله موسى كان يحتفل بعاشوراء لأن الله نجى موسى عليه السلام».