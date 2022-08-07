في يوم تاسوعاء 2022.. اعرف سبب ومراتب صيامه مع عاشوراء

يحتفل المسلمون اليوم، بذكرى يوم تاسوعاء، وهو يوم التاسع عشر من شهر الله المحرم، وصيامه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولصيام يوم تاسوعاء ويوم عاشوراء، فضل عظيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في العديد من الأحاديث، منها قول النبي: «وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»، وعن صيام يوم تاسوعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم:« إذا كان العام المقبل إن شاء الله، صمنا اليوم التاسع».

فضل صيام يوم تاسوعاء 2022

وحول فضل صيام يوم تاسوعاء قال الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة المنورة وجد اليهود يصومون يوم هذا اليوم، فسأل النبي عن سبب صيامه فقالوا: هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «أنا أولى بموسى منهم»، وصام النبي يوم عاشوراء وأمر بصيامه، ولما قيل للنبي إن اليهود والنصارى تعظمه قال: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع»، ويتضح أن حكم صيام يوم تاسوعاء مستحب.

مراتب صيام يوم تاسوعاء مع يوم عاشوراء

وأوضح الداعية أحمد صبري، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن لصيام يوم تاسوعاء ويوم عاشوراء مراتب بينها الإمام ابن القيم رحمه الله، حيث قال إن مراتب صيام يوم عاشوراء ثلاثة أكمل هذه المراتب أن يتم صيام يوم قبله ويوم بعده، والرتبة الثانية أن يتم صيام يوم تاسوعاء ويوم عاشوراء، وعليه أكثر الأحاديث، والمرتبة الثالثة هي إفراد يوم عاشوراء بالصوم.

الحكمة من صيام يوم تاسوعاء

وأشار «صبري»، إلى أن الحكمة من صيام يوم تاسوعاء مع يوم عاشوراء هو من باب وصل يوم عاشوراء بصوم، كحال يوم الجمعة المنهي عن إفراده بالصيام، وضمان صيام يوم عاشوراء لتجنب الوقوع في خطأ العدد الناشئ عن نقص الهلال الذي يجعل يوم عاشوراء هو يوم تاسوعاء عددا، وأن صيام يومي تاسوعاء وعاشوراء يخالف منهج غير المسلمين في الاقتصار على صيام عاشوراء، يستحب صيام تاسوعاء وعاشوراء لفضلهما الوارد فيما سبق من الأحاديث الصحيحة، حيث روى قال ابن عباس: «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان».

موعد يوم عاشوراء 2022

ويوافق يوم عاشوراء 2022 الاثنين الموافق 8 أغسطس، ويستحب صيام يوم تاسوعاء معه، وروي أنه يستحب صيام يوم قبله أو يوم بعده.