ما هو حكم صيام يوم عاشوراء والأعمال المستحبة به؟.. «الإفتاء» تجيب

حكم صيام يوم عاشوراء هو ما يشغل بال العديد من المسلمين، حيث يبدأ بعد ساعات، وتحديدا غدا الإثنين، ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، وفيه نجى الله عز وجل نبيه موسى من فرعون وبطشه، كما يعد صيام يوم عاشوراء هو سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ورد عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، وما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء».

حكم صيام يوم عاشوراء

وكانت دار الإفتاء أوضحت حكم صيام يوم عاشوراء، في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، مؤكدة أنّ صيام هذا اليوم يغفر ذنوب المسلم خلال العام الماضي، فضلا عن كونه سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث روي عن نبي الله الكريم أنه صام يوم عاشوراء وقال «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ».

وفي الحديث عن حكم صيام يوم عاشوراء، أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتواها، أنّ أبرز النفع الذي يعود على المسلم الذي يصوم يوم عاشوراء هو أن الله عز وجل يغفر له ذنوب عام ماضي كامل، حيث ورد عن الرسول في الحديث الشريف «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَه».

قصة يوم عاشوراء

وبالحديث عن حكم صيام يوم عاشوراء، لابد من الإشارة إلى الأعمال المستحبة في هذا اليوم المبارك، ولعل أبرزها هو التوسعة عن الأهل في هذا اليوم، حيث أشارت دار الإفتاء إلى أنّه روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف «مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ».