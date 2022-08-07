مجازاة مدير بـ«المركزي للمحاسبات» بعقوبة اللوم على مخالفات مالية وبدلات

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، «ح. أ» مدير عام بإحد الإدارات بالجهاز المركزي للمحاسبات، بعقوبة اللوم، لما نُسب اليه من مخالفات تمثلت في حصوله على مبالغ مالية جملتها 14 ألف جنيه، نظير إلقاء محاضرات ضمن برامج تدريب العاملين بجهاز شؤون البيئة عام 2014، كما حصل على تذاكر طيران وإقامة بفنادق دون موافقة السلطات المختصة، وحصل على 34 ألف جنيه بدل انتقال.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 97 لسنة 63 ق.

اتهامات النيابة الإدارية

ونسبت النيابة الإدارية للمحال، عام 2014 حتى 2017، أنّ خالف القواعد والأحكام المالية وأتى ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة ولم يحافظ على أموال جهة عمله، بأن حصل على مبالغ مالية جملتها (14500 جنيه) نظير إلقاء محاضرات ضمن برامج تدريب العاملين بجهاز شؤون البيئة في عام 2014 حتى 2016، دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة رئاسته بالمخالفة للتعليمات، كما حصل على مزايا عينية قيمتها (7163 جنيها) من جهاز شؤون البيئة، تمثلت في تذاكر طيران وإقامة بالفنادق أثناء إلقاء المحاضرات للعاملين بذلك الجهاز.

استخدم السيارات دون وجه حق

كما نسبت للمحال، أنّه استخدم السيارتين التابعتين لجهاز شؤون البيئة في غضون الفترة من عام 2014 حتى أبريل 2017 في الانتقال من محل إقامته بمركز قليوب إلى مقر جهاز شؤون البيئة ودون الحصول على موافقة مسبقة من رئيسه، وحصل بدل انتقال من الجهاز رئاسته في غضون الفترة من أكتوبر 2014 حتى أبريل 2017 بمبلغ (34.262.50 جنيها) دون وجه حق رغم استخدامه سيارتي جهاز شؤون البيئة.