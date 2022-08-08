سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 8-8-2022 في البنوك المصرية

حدثت صباح اليوم الاثنين، البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري جميع أسعار العملات الورقية ومن بينها العملة الكويتية، إذ سجل سعر الدينار الكويتي اليوم تفاوتا في عدد من البنوك بين سعر البيع والشراء.

واليوم الاثنين 8 أغسطس الحالي، وفي إطار اهتمام الناس بأسعار العملات المختلفة، نقدم فيما يلي سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم، وذلك في إطار سعي بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، التي جاءت كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوم الاثنين الموافق 8 أغسطس، نحو 59.82 جنيه للشراء، مقابل 62.37 جنيه لعمليات البيع، بحسب ما أعلنه الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي وفق آخر تعاملات اليوم الاثنين الموافق 8 أغسطس نحو 62.17 جنيه للشراء مقابل 62.45 جنيه لعمليات البيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية، اليوم الاثنين نحو 58.43 للشراء مقابل 62.44 جنيه لعمليات البيع، وفق آخر ما أعلنه البنك عبر موقعه الرسمي الإلكتروني.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 60.24 جنيه للشراء، مقابل 62.45 جنيه للعمليات البيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي، في بنك مصر اليوم الاثنين 8 أغسطس 2022، نحو 59.93 جنيه للشراء مقابل 62.37 جنيه للعمليات البيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل صباح اليوم، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.