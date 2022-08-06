سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 6-8-2022 في البنوك المصرية

يعد الدينار الكويتي من أعلى العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، الأمر الذي يجعل الكثير من الأشخاص يبحثون عن سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر، حتى يستطيع الأشخاص الذين يمتلكون تلك العملة، معرفة قيمة الأموال التي يملكوها.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقيم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير، سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 6 أغسطس من عام 2022، التي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم السبت 6 أغسطس 2022، نحو 59.86 جنيه للشراء مقابل 62.30 جنيه للعمليات البيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل صباح اليوم، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية، اليوم السبت نحو 58.26 جنيه للشراء مقابل 62.38 جنيه لعمليات البيع، وفق آخر ما أعلنه البنك عبر موقعه الرسمي الإلكتروني.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي نحو 59.75 جنيه للشراء، مقابل 62.30 جنيه لعمليات البيع، بحسب ما أعلنه الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 6 أغسطس، نحو 62.06 جنيه للشراء مقابل 62.40 جنيه لعمليات البيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 60.14 جنيه للشراء، مقابل 62.38 جنيه للعمليات البيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.