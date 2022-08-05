سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 5-8-2022 في البنوك المصرية

يهتم الكثير من الأشخاص بالبحث عن سعر الدينار الكويتي، فهو من العملات التي تحظى بنسب بحث كبيرة عبر جوجل.

وفي إطار اهتمام الناس بأسعار العملات المختلفة، نقدم فيما يلي، اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس من عام 2022 سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، وذلك في إطار سعي بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، التي جاءت كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس، نحو 59.75 جنيه للشراء، مقابل 62.30 جنيه لعمليات البيع، بحسب ما أعلنه الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي وفق آخر تعاملات اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس نحو 62.06 جنيه للشراء مقابل 62.40 جنيه لعمليات البيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 60.14 جنيه للشراء، مقابل 62.38 جنيه للعمليات البيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي، في بنك مصر اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022، نحو 59.86 جنيه للشراء مقابل 62.30 جنيه للعمليات البيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل صباح اليوم، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية، اليوم الجمعة نحو 58.26 جنيه للشراء مقابل 62.38 جنيه لعمليات البيع، وفق آخر ما أعلنه البنك عبر موقعه الرسمي الإلكتروني.