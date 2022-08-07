ندوات ليلية بالأندية الرياضية في السويس والأقصر للتعريف بالتغيرات المناخية

نظمت المنصة المحلية بأسوان نشاطاً توعوياً لبراعم النادي الصيفي بقرية «عزبة المصري»، ضمن حملتها «كن صديقاً للبيئة»، تضمن تنفيذ المعسكر الليلي الصيفي بملاعب المدرسة الإعدادية بالقرية، بالإضافة إلى تقديم محاضرتين حول التغيرات المناخية، وطرق التكيف مع التغيرات المناخية.

يأتي ذلك في إطار أنشطة مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، التي أطلقتها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة.

أبو كنيز: حلقة نقاشية عن التغيرات المناخية

وقال الدكتور أحمد زكي أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة ومنسق المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في أسوان، إنه تم عقد حلقة نقاشية عن التغيرات المناخية، في النادي الصيفي لمدرسة «عزبة المصري» الإعدادية المشتركة، بالتنسيق مع جمعية أبوبكر الصديق بإدفو، وجمعية المستقبل للتنمية وحماية البيئة بقرية «كوم الأمير».

تضمن اللقاء محاضرات لكل من جمال درويش، عضو مجلس إدارة جمعية أبوبكر الصديق، ومحمد شكرون، عضو المنصة المحلية، عن التغيرات المناخية وتأثيراتها على الحياة العامة، وشهدت تفاعلاً إيجابياً بين براعم النادي الصيفي والمشاركين في الحلقة النقاشية.

ندوات على شاطئ البحر

كما نظمت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة السويس أمسية ثقافية فنية، للتعريف بقضايا التغيرات المناخية وتأثيراتها، في ليلة قمرية على أنغام السمسمية، على شاطئ البحر.

تضمنت الأمسية، التي جاءت بعنوان «السويس تستعد لمؤتمر التغيرات المناخية في شرم الشيخ COP-27»، عقد ندوة عن الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، لتأثيرها على الكائنات البحرية والتنوع البيولوجي، كما تم تنظيم معسكر لتنظيم الشاطئ وتصنيف المخلفات، ثم جرى عقد ورشة عمل للتدريب على أنواع الملوثات التي تؤثر على البيئة، والانبعاثات التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري.

وقالت انتصار الحجازي، منسق المنصة المحلية للمبادرة في السويس، إن الأمسية، التي استضافها نادي الرياضات البحرية بالسويس، اختتمت فعالياتها بتنظيم حفلة سمر للمشاركين في المعسكر، على أنغام السمسمية، تضمنت مسابقات وألعاب مختلفة، ثم تم توزيع الجوائز عل الفائزين، بمشاركة نحو 150 شاباً وفتاة من سفراء المناخ بطلائع الشباب والرياضة والجوالة والمرشدات والكشافة بالسويس، إضافة إلى أسر عدد من العاملين بجهاز شؤون البيئة.