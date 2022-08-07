كنيسة فرشوط تتبرع لبناء معهد أزهري بإحدى قرى قنا.. «نسيج واحد»

في لفتة تدل على دوام المحبة والمؤاخاة بين أطياف الشعب المصري، ودعما لروح المحبة بين المسيحيين والمسلمين في محافظة قنا، تبرعت الكنيسة في مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، بمبالغ مالية في بناء مجمع طبي خيري ومعهد فتيات أزهري لخدمة أهالي قرية العركي بدائرة المركز، كتعبير عن روح الوحدة الوطنية.

وقال مصطفى محمد، أحد القائمين على العمل وأحد أهالي قرية العركي في مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، إن عددا من مسيحيي قرية العركي وفرشوط في مقدمتهم القس زكريا ممثل الكنيسة، تبرعوا بمبلغ 5000 جنيه تبرع للمجمع الطبي، و5000 آخرين لمعهد فتيات أزهري، لخدمة أهالي القرية، أي بإجمالي تبرعات 10آلاف جنيه.

مساهمة مسيحيي القرية في المشروعات الخدمية

وأكد أن هذه المبادرة الخيرة من الأخوة المسيحيين ليست الأولى، إذ يساهمون في كل الأعمال الخيرة سواء ماديا أو معنويا، موضحا أنه في بداية العمل لإنشاء أول محطة تحلية مياه شرب داخل القرية، في عام 2009، ساهموا وتبرعوا بمبالغ مالية في هذا العمل، الذي يخدم جميع طوائف القرية، والكثير والكثير، داعيا من الله أن يديم هذه المحبة.

وتابع أن المجمع الطبي المتكامل قائم على التبرعات من أبناء القرية سواء في الداخل أو الخارج، ونفس الخدمات ستقدم للجميع دون تفرقة، موضحا أن الجميع يتشارك في الأفراح والأحزان وفي جميع المناسبات.

المشروعان تشرف عليهما إحدى الجمعيات الأهلية

وأكد أن المشروعين المجمع الطبي أو معهد الفتيات تشرف عليهما إحدى الجمعيات الأهلية، مؤكدا على قرب توفير الأجهزة الطبية بداخل الصرح الطبي المتكامل، المقام على مساحة قيراطين ونصف أرض، تبرع بها أحد أهالي القرية.