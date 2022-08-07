الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير الدفاع بجمهورية بوركينا فاسو

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى بجمهورية بوركينا فاسو، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، إذ أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وتناول اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية بوركينا فاسو، مؤكّدًا حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية.

ومن جهته، أشاد وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى بجمهورية بوركينا فاسو، بدور مصر المؤثر والفاعل في كل القضايا المطروحة داخل القارة الأفريقية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

كما تمّ توقيع بروتوكول تعاون في مجال الدفاع بين الجانبين تضمن أهم مجالات التعاون، التي تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة.

وحضر اللقاء والبروتوكول، الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفير جمهورية بوركينا فاسو بالقاهرة والملحق العسكري البوركيني بالقاهرة.