وزير الدفاع يلتقي قادةً وضباطا معينين لتولي وظائف قيادية بالقوات المسلحة

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عدد من قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة، للتواصل مع أبنائها المقاتلين لتوحيد المفاهيم بشأن عدد من القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة.

بدأ اللقاء بعرض تقديمي لعدد من قادة القوات المسلحة، تناول أهم التحديات التي تشهدها المرحلة والأسلوب الأمثل لمجابهتها، بما يسهم في تنفيذ أداء القوات المسلحة لأدوارها ومهامها على أكمل وجه.

وألقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقادة والضباط، لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة والتي تعتبر مسؤولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة في أعناقهم، من أجل الحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

وأشار إلى أنّ الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي، مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات، وأنّ القوات المسلحة بما تمتلكه من فرد مقاتل وقدرات قتالية وأسلحة متطورة في جميع التخصصات، قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات الشعب المصري العظيم.

وأوصى القائد العام للقوات المسلحة، القادة الجدد، بمواصلة البحث والاطلاع في مجالات المعرفة العسكرية والمدنية التي تعينهم على أداء مهامهم على الوجه الأمثل، والتمسك بالانضباط العسكري والمبادئ والمثل العليا للعسكرية المصرية، لتظل القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم نموذجا فريدا للانضباط والالتزام.

كما أدار حوارا مع القادة والضباط، استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف القضايا، وطالبهم باستمرار الارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية ليكونوا على دراية كاملة بكل ما يدور من أحداث إقليمية وعالمية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.