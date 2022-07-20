وزير الدفاع الأمريكي: نقلنا 3 كتائب من صواريخ هاوتزر لأوكرانيا

أعلن لويد أوستن، وزير الدفاع الأميركي، أن بولندا نقلت 3 كتائب من صواريخ هاوتزر لأوكرانيا، حسبما نقل موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل، منذ قليل.

صواريخ جافلين وهيمارس

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستقدم حزمة من المساعدات العكسرية إلى أوكرانيا، كان آخرها دفعة من صواريخ جافلين وهيمارس الأمريكية، والتي قامت القوات الروسية باستهدافها وتدميرها.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية من قبل مقطع فيديو لهجماتها التي استهدفت صواريخ هيمارس الأمريكية، بعدما شنت القوات الأوكرانية هجوما عنيفا بها على مقاطعة خيرسون، التي تسيطر عليها القوات الروسية، وتسببت في تدمير البنية التحتية في المقاطعة.