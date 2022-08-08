رئيس مدينة رأس سدر ينفي نزول «الجمال» إلى العيون الكبريتية

نفى علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اصطحاب أهالي رأس سدر، «الجمال» إلى العيون الكبريتية، وإنزالها إلى المياه، موضحا أنّ الصور المتداولة قديمة منذ 4 سنوات، وجرى اتخاذ اللازم حينها.

وأضاف حمادة، في تصريحات صحفية عنه، أنّ العيون الكبريتية ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، موضحا أنّ المدينة تستقبل نحو 20 ألف سائح أسبوعيا من مختلف الجنسيات طوال فترة الصيف، للاستمتاع بالبحر والرمال الفيروزية.

حملات نظافة العيون الكبريتية

وقال رئيس مدينة رأس سدر، إنّ مجلس المدنية يشن حملات أسبوعية لتطهير ونظافة العيون الكبريتية والمناطق المحيطة بها، وجرى وضع صناديق قمامة هناك، مشيرا إلى أنّ العيون أصبحت مزارا سياحيا لكل زوار المدينة، لما تضمه من مياه كبريتية وطين صحي.

وأضاف أنّ سياح اليوم الواحد يزورون العيون الكبريتية ضمن البرنامج الرئيسي للزيارة، والجميع يستمتع بالنزول للاستفادة مما تحويه من كنوز علاجية.

وناشد رئيس المدينة، المواطنين، بالحفاظ على نظافة المياه الكبريتية وعدم إلقاء القمامة داخل أو خارج المياه.

قصة العيون الكبريتية

وأكد حماده، أنّ المياه الموجودة في العيون الكبريتية يرجع تاريخها لأكثر من 70 سنة تقريبا، وكانت الشركة العامة للبترول تحفر أحد آبار البترول، وفوجئ الجميع بخروج مياه ساخنة من مكان الحفر بدلا من البترول.

وأضاف أنّ المياه الجوفية خرجت بقوة ولم تنقطع حتى الآن ودرجة حرارتها 86.6 درجة مئوية، وتخرج مندفعة للمناطق المحيطة حتى مونت أكثر من 6 قنوات و3 بحيرات على مساحة تقدر بنحو 2000 فدان.

منتج صحي عالمي

وتابع أنّ لجنة من مرصد حلوان، أجرت زيارة منذ شهرين إلى منطقة العيون الكبريتية، وجرى أخذ عينات من المياه، وقياس درجة الحرارة، والتي أكدت أنّ درجة حرارة المياه 86.6 مئوية وليس كما تردد أنّ الحرارة 200 درجة، وقال إنّ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يسعى إلى وضع المنطقة على خريطة السياحة العلاجية من خلال إقامة منتجع صحي عالمي.