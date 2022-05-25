«فودة»: نعمل على تشغيل حمام موسى وعيون المياه الكبريتية بشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن عمدة نيش الصربية متحمسة لتشغيل الطيران المباشر بين المدينة الصربية وشرم الشيخ، موضحًا: «شغالين كويس أوي 3 أو 4 رحلات مع الغردقة كل شهر، والسنة اللي فاتت سافرت صربيا عشان نعمل دعاية لشرم الشيخ».

مؤتمر المناخ سيشارك فيه 120 شخصية عامة

وأضاف محافظ جنوب سيناء في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي، «استعرضنا خلال اجتماعنا مع عمدة نيش ما يتم في شرم الشيخ من تطورات وتحديث وتطوير مستمر، بجانب استضافتها للمؤتمرات المهمة والدولية، مثل منتديات شباب العالم، وغيرها من المؤتمرات المهمة، فمؤتمر المناخ سيشارك فيه 120 شخصية عامة».

تشغيل حمام موسى وحمام فرعون في شرم الشيخ

وتابع محافظ جنوب سيناء، «نعمل على تشغيل حمام موسى وحمام فرعون والمياه الكبريتية المنتشرة في شرم الشيخ، وعموما فإن مصر لديها 1400 عين مياه كبريتية، وهناك وفد من الكنيسة في صربيا موجود في زيارة لمصر، حيث استقبله وفد من الكنيسة في مصر».

المفتي الصربي موجود في مصر أيضا

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن المفتي الصربي موجود في مصر أيضا في زيارة رسمية، واستقبله مدير مديرية أوقاف شرم الشيخ، لمناقشة أمور عديدة، وهو ما يحدث التعاون والتقارب بين الشعوب.