«الرعاية الصحية» تبحث مع مجموعة «عِلاج» التعاون في مجال السياحة العلاجية

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور محمد الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة عِلاج الطبية.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به هيئة الرعاية الصحية في التعاون مع القطاع الخاص، تماشيًا مع اتجاهات الدولة في التعاون مع القطاع الخاص لتكامل الخدمات الصحية للمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر.

التعاون في مجال السياحة العلاجية

وتناول اللقاء، بحث التعاون في مجالات السياحة العلاجية، خاصة مع تواجد مجموعة عِلاج الطبية بـ11 دولة، منها ثلاث دول أفريقية، وجميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتعزيز مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية «نرعاك في مصر».

تطوير نظم التشغيل في منشآت الرعاية الصحية

وتطرق اللقاء، إلى بحث التعاون لزيادة كفاءة التشغيل بأقسام الفحوصات الطبية والجودة، وتطوير نظم التشغيل الخاصة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل، وكيفية الاستفادة من تجربة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، وإدارة الدورات المالية وتنمية الموارد الذاتية للمنشآت الصحية.

وبحث اللقاء، دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي الخاص، خاصة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وكيفية التعاون لدعم تواجد مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقًا لمعايير الجودة والمعايير الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته لبحث التعاون مع مجموعة عِلاج الطبية، كونها كبرى الجهات المعنية بالمجال الصحي والسياحة العلاجية في دول أفريقيا والخليج، بما يسهم في تعزيز مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية «نرعاك في مصر»، وتحقيق استراتيجيتها الرامية إلى وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، إلى جانب دعم مناخ الاستثمار للقطاع الخاص في مجالات الرعاية الصحية، خاصة في ظل الإصلاح الصحي الشامل والنمو الملحوظ لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة في مجال الرعاية الصحية بمصر.

دور الهيئة في تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الأمين، على الدور الذي تقوم به هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى إحداث طفرة نوعية بخدمات الرعاية الصحية المقدمة وتطور الرعاية الصحية بمصر.

وتابع: أن هذا التطور فتح آفاق جديدة للقطاع الخاص للتعاون في مجالات عديدة، منها التشغيل وإدارة المستشفيات، وكذلك بناء المستشفيات والعيادات التخصصية، وأيضًا أنظمة إدارة الدورات المالية والمراجعات الخاصة بالمطالبات.

حضر استقبال الرئيس التنفيذي لمجموعة عِلاج الطبية، كل من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور عمرو عبدالنبي، مستشار المدير التنفيذي للهيئة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة عِلاج الطبية تأسست عام 1994، ولها مميزات عديدة، منها أن لديها شركات شقيقة مثال شركة ميديكس وهي شركة متخصصة في إدارة المطالبات، وشركة آر سي إم متخصصة في مجال إدارة الدورات المالية وتنمية الموارد الذاتية للمنشآت الصحية.

فضلًا عن انتشار المجموعة بدول أفريقيا والخليج وتغطية معظم مناطق المملكة العربية السعودية، كما تمتلك العديد من المستشفيات بمحافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية» بمصر، إلى جانب انتشار مستشفياتها بالسعودية بالكامل، وتمتلك قدرة سريرية بمستشفياتها حوالي 1870 سريرا، كما تمتلك مجموعة مستشفيات البرج في السعودية.