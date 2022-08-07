ابن حسن الأسمر في ذكرى وفاته: «ضهري وجعني من بعدك»

أحيا المطرب هاني حسن الأسمر، ذكرى وفاة والده الفنان حسن الأسمر الـ11، إذ رحل عن عالمنا يوم 7 أغسطس عام 2011، مطالبا مُحبيه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

هاني الأسمر: «اللي بيحب الراجل الطيب ده يدعى له»

قال هاني حسن الأسمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «اللي بيحب الراجل الطيب ده يدعى له.. ربنا يرحمك يا حبيبي وحشتني.. ظهري وجعني من بعدك يا حبيبي.. الذكرى السنوية للعشق».

وكان الفنان حسن الأسمر، رحل يوم 7 أغسطس عام 2011، الموافق 7 رمضان، عن عمر ناهز 51 عامًا، وذلك بشكلٍ مفاجئ، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، نُقل على أثرها أحد المستشفيات الكبرى بمنطقة مصر الجديدة.

حسن الأسمر، من مواليد حي العباسية بالقاهرة، في21 أكتوبر عام 1959، بينما تنتمي أصوله إلى صعيد مصر وتحديدًا محافظة قنا، ليتحول سريعًا في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي إلى أحد أشهر مطربي اللون الشعبي في الشارع المصري، وتتخطفه السينما ليقدم عددًا من الأفلام إضافة إلى عدة مسرحيات ومسلسلات تلفزيونية.

عادات يومية لـ حسن الأسمر بشأن الاهتمام بالأحبال الصوتية

وفي حوارٍ تليفزيوني سابق لها، كشفت ابنته أمنية حسن الأسمر، بعد الكواليس والتفاصيل الخاصة بحياة والدها الشخصية، حيث إنه كان يعتاد بشكلٍ شبه يومي، على احتساء الشاي بالحلاوة الطحينية، وتناول العسل فور استيقاطه من النوم، لما لهما من فوائد كثيرة على الأحبال الصوتية، إذ كان يهتم بحالته الصحية جدًا.

علاقة حسن الأسمر بالمطبخ: يُجيد صناعة المبكبكة

وأضافت إلى علاقته بالمطبخ، حيث كان يُجيد صناعة بعد الأكلات المُفضلة له، لعل أبرزها المكبكبة، قائلة: «كان يصنعها بامتيازٍ شديد».

وأشارت إلى أنّ والدها الفنان حسن الأسمر، كانت تجمعه صداقة قوية مع عددٍ من الفنانين، منهم أحمد بدير، ومحمود الجندي وهالة فاخر.