عصام كاريكا: لحنت أغاني لـ44 فيلما و100 مطرب منهم حسن الأسمر وعدوية

قال المطرب عصام كاريكا، إن بداية دخوله المجال الفني كان عن طريق تلحين الأغاني لحوالي 100 مطرب في الوطن العربي، بينهم عمرو دياب وبهاء سلطان وصابر الرباعي وهاني شاكر ومحمد منير وإيهاب توفيق وحكيم وأحمد عدوية وحسن الاسمر وشيرين وديانا حداد ونوال الزغبي.

بداية شهرتي كملحن بعد أغنية «أعاتبك على إيه»

وأضاف «كاريكا»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد صلاح، اليوم الخميس، «بدايتي كانت كملحن، وعملت غنوة اتشهرت أوي لمحمد محيي كان اسمها أعاتبك على إيه ولا إيه، ومن ساعتها بدأت ألحن لكل المطربين، زي أغنية افتكرني لمصطفى قمر، وبعدها عمرو دياب أغنية وهي عاملة إيه دلوقت، وراغب علامة».

الموسيقى التصويرية لأفلام هنيدي وسعد ورمزي

ولفت أنه لحن الموسيقى التصويرية والأغاني لحوالي 44 فيلما، مثل أفلام محمد هنيدي «عسكر في المعسكر» و«يا أنا يا خالتي» و«الواد بلية ودماغه العالية»، إضافة لأفلام محمد سعد مثل «اللمبي» و«اللي باللي بالك» و«بوحة» و«55 إسعاف»، كما لحن أفلام أحمد حلمي مثل «ميدو مشاكل»، وفيلم «أبو العربي» لهاني رمزي، و«صباحو كدب» لأحمد آدم.

التلحين علمني إزاي أعرف أغني

وتابع: «التلحين هو اللي علمني أبقى عامل إيه في الغنا، واللي يليق على صوتي واللي أقدمه للناس واللي مقدمهوش، والتلحين أفادني كتير في تجربتي في الغناء، واللي كانت بدايتها أغنيات شنكوتي وروميو والبنت دي مؤدبة، وبالتالي التلحين له عامل كبير جدا في إني أكون فاهم أنا بعمل إيه».

سر ستايل ملابسه

وعن ستايل ملابسه المميز، قال: «اخترت ستايل لبسي قبل شهر من الغنا، كنت في شرم الشيخ مع أصحابي فلبسوني الستايل ده، ولما اتصورت كام صورة لقيت الموضوع لذيذ فقررت تصوير فيديو كليب أغنية شنكوتي بالعمة دي، وبعدها محبتش أغير اللوك ده لأنه بقى معروف».