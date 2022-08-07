«مدبولي»: مشروع المزارع النموذجية يعزز العلاقات بين مصر ودول أفريقيا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمتابعة موقف عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستهل الوزير اللقاء بالإشارة إلى الموقف الحالي لمشروع المزارع المصرية النموذجية المشتركة في أفريقيا، والمستهدفات المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وذلك بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالدول الأفريقية من خلال زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية الأفريقية، ونقل التكنولوجيا الزراعية المصرية، والتوسع في استخدام الميكنة الزراعية، فضلا عن تنفيذ العديد من الشراكات مع القطاع الخاص المصري للاستثمار بالدول الأفريقية، وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية من خلال التأسيس لصناعة التقاوي المصرية في الدول الأفريقية.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن مثل هذا المشروع يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأفريقية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بأهمية زيادة التوجه نحو القارة الأفريقية، ودعم مجالات التعاون في مختلف القطاعات مع الأشقاء الأفارقة.

ارتفاع حجم الصادرات الزراعية

وخلال اللقاء، تناول الوزير عددا من المؤشرات الخاصة بالصادرات المصرية الزراعية، موضحا أن حجم الصادرات الزراعية شهد طفرة غير مسبوقة، حيث وصل إلى 5.6 مليون طن بقيمة تقدر بنحو 3 مليارات دولار، وذلك خلال عام 2021، فضلا عن الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، مضيفا أن الصادرات المصرية الزراعية حققت انتشارا على مستوى دول العالم، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتجا زراعيا لأكثر من 150 دولة، كما احتلت مصر المركز الأول عالميا في تصدير البرتقال للعام الثالث على التوالي، وكذا المركز الأول في صادرات الفراولة المجمدة.

واستعرض القصير، خلال اللقاء، بيانا بحجم وتوزيع الصادرات المصرية الزراعية، وذلك حسب الأسواق التي يتم التصدير إليها، والسلع المُصدرة.

وتطرق الوزير خلال اللقاء، إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة في إطار تنمية الثروة الحيوانية، مشيرا إلى ما يتم من حصر فعلي للثروة الحيوانية على مستوى محافظات الجمهورية، وأوضح أن هناك حاليا زيادة عددية في حجم الثروة الحيوانية بنحو مليون رأس مقارنة بعام 2020، وذلك بمختلف الرؤوس سواء كانت أناثا أو عجول تسمين أو أغناما، أو ماعز أو إبل.

التوسع في توفير سلالات الماشية عالية الإنتاجية

وشرح القصير، خلال اللقاء، خطة وزارة الزراعة للتوسع في توفير سلالات الماشية عالية الإنتاجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس، موضحا أنه تم العمل على تطوير البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ التلقيح الاصطناعي، حيث تم الانتهاء من تطوير 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي في كل من القاهرة، وكفر الشيخ، وبني سويف، والإسكندرية، كما تم التوريد والتركيب والتشغيل لـ 10 تنكات حفظ النيتروجين السائل وتوريد نيتروجين سائل للوحدات البيطرية بمحافظات: «الشرقية، والإسماعيلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والفيوم، والإسكندرية، والبحيرة»، وذلك بسعة التنك 6000 لتر، كما ‏تم التعاقد على توفير 5 ماكينات إنتاج سائل النيتروجين، فضلا عن الاتفاق على توريد 6 ماكينات أخرى بالمجمعات الخدمية الزراعية المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ليبلغ الإجمالي 11 ماكينة.

وأضاف الوزير، أنه تم إنشاء 632 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعي في القرى بالمحافظات المختلفة، كما تم إدراج كافة احتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي ونقاط للتلقيح الاصطناعي ضمن 332 مركزا للخدمات الزراعية يتم تنفيذها وتطويرها في إطار مبادرة حياة كريمة.

وأكد وزير الزراعة، أن الوزارة مستمرة بقوة في برنامج تحسين السلالات حيث من المتوقع خلال السنوات الثلاث المقبلة، أن يصل متوسط الإنتاجية من الأبقار المحسنة 20 كجم لبن/يوم، ومعدل تحويل اللحم في تسمين الذكور 1.3 كجم/يوم.

كما عرض الوزير الجهود المبذولة في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس بزيادة حجم المستورد من العجلات العشار عالية الإنتاجية، مشيرا إلى ما تم توقيعه من بروتوكولات تعاون في هذا الصدد، لتدبير السلالات عالية الإنتاجية وتوزيعها على صغار المربين في قرى حياة كريمة، إلى جانب توفير الدعم المادي والفني لهم، لافتا إلى أن عدد الأبقار الإناث المستوردة وصل إلى 184 ألف رأس حتى الآن، وذلك بعد إضافة 38 ألف رأس من العجلات العشار المستوردة عالية الإنتاجية.

وتطرق القصير خلال اللقاء، إلى موقف عدد من الخدمات اللوجستية التي تقدمها الوزارة، ومنها ما يتعلق بتوفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية، وما يتم توفيره من لقاحات وتحصينات ضد مجموعة من الأمراض الوبائية حفاظا على الثروة الحيوانية، إلى جانب تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية المجانية، مشيرا إلى تنفيذ أكثر من 1200 قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة، جابت أكثر من 800 قرية على مستوى الجمهورية.

ونوه الوزير بجهود تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وما يتم إضافته من مراكز جديدة لتجميع الألبان داخل قرى حياة كريمة، كما لفت الوزير إلى جهود التوسع في المشروع القومي للبتلو، موضحا أن عدد المستفيدين من هذا المشروع وصل إلى أكثر من 40 ألف مستفيد، ووصل حجم القروض الممنوحة لهم إلى 6.9 مليار جنيه، مولت شراء أكثر من 460 ألف رأس سواء محلية أو مستوردة.