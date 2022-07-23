وزير الزراعة: توفير البيض في منافذ الوزارة من الغد.. الكرتونة بـ62 جنيها

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن بعض المحال التجارية ترفع سعر البيض بسبب التغليف في عبوات بها 6 بيضات فقط، وهذا الأمر لا يعتبر أساسا في التسعير لكرتونة البيض، وإنما البورصة هي أساس التسعير، موضحًا أن منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية تنتج يوميا 24 ألف كرتونة بيض سيتم طرحها بـ62 جنيها للكرتونة، إذ أن الإنتاج الزراعي يخضع لمتغيرات مختلفة ولدينا فجوات وعروات وفترات ذروة في الإنتاج.

هناك فترات يخرج فيها المنتج من دورة الإنتاج

وأضاف «القصير»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك فترات يخرج فيها المنتج من دورة الإنتاج، وبالتالي يتم العمل على إحداث التوازن في السوق للحفاظ على الاستمرارية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يتابع معنا ملف أسعار البيض في الأسواق، وتم التواصل مع اتحاد الدواجن واتفقنا معه على ضخ كميات كبيرة من البيض في الأسواق بأسعار مناسبة، وسيتم ضخ كميات من البيض في منافذ الوزارة غدا بسعر 62 جنيها للكرتونة لضبط الأسعار في السوق.

الوزارة تبدأ من الغد بضخ بيض أبيض بسعر 62

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المنتج إذا قام ببيع البيض بخسارة سيضطر للإغلاق في اليوم الثاني، «المنتج لو باع البيض بخسارة هيقفل تاني يوم، فيجب سماع صوت الفلاح عندما يخسر، وألا نسمع لصوت المستهلك فقط عند ارتفاع الأسعار»، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك هامش ربح مناسب حتى يستمر الإنتاج، فجمع البيض قد يكون فيه فاقد كثير، وجمع البيض بشكل تقليدي تكلفته أعلى وهذا يرفع من السعر.

استثمارات قطاع الدواجن تبلغ 100 مليار وتستوعب 2.5 مليون عامل

وواصل أن الوزارة تبدأ من الغد ضخ بيض أبيض بسعر 62 جنيها للطبق على أن تستلمه من المنتج بـ60 جنيهًا وتتحمل الوزارة تكلفة النقل، كما أن استثمارات قطاع الدواجن تبلغ 100 مليار جنيه وتستوعب 2.5 مليون عامل، وتضخ 35 مليون بيضة يوميًا في الأسواق، مستبعدًا فكرة تخزين البيض من المنتجين لبيعه بسعر أكثر، ما ينتج عنه نسبة فاقد أعلى، موضحا أن مصر رقم 89 في ترتيب الدول من بين 105 في انخفاض أسعار البيض.

الوزارة مهتمة بمصلحة المشتري والمنتج على حد سواء

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة مهتمة بمصلحة المشتري والمنتج على حد سواء، كما أن سعر طبق البيض الأحمر يرتفع عن سعر نظيره الأبيض بمعدل جنيه أو جنيهين، فضلًا عن أن أسعار الأعلاف انخفضت، ما أثر على أسعار الدواجن، «السعر تحرك لظروف معينة ودخول الحرارة، وسعره انخفض اليوم بمعدل 4 جنيهات في البورصة، ومن المقرر أن ينخفض مرة أخرى غدًا».