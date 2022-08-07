«المصريين الأحرار» يشيد بجهود مصر لإرساء استقرار المنطقة وحفظ حق فلسطين

أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، بجهود الرئاسة المصرية ومؤسسات الدولة لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

إرساء دعائم السلام والاستقرار

وقال الحزب في بيان: «نشكر جهود القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدائمة بهدف إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة»

وأشار إلى أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أعلنوا قبول الدعوة المصرية بوقف إطلاق النار ودخولها حيز التنفيذ.