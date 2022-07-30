«المصريين الأحرار»: يجب التكاتف في هذه الأزمة التي يمر بها العالم

علق الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار على قرار العفو الرئاسي الذي صدر مؤخرًا لافتًا إلى أن لجنة العفو الرئاسي ترصد الأسماء وترسلها للرئاسة مشيرًا إلى أن الرئاسة تعطي عفوا لمن حصلوا على أحكام نهائية، وأن من لا يزالوا على ذمة التحقيق يرجع اختصاصهم للنيابة العامة وأن العفو الرئاسي لا يشملهم.

العفو يعطي مؤشرا للاتساق مع مبادئ حقوق الإنسان

وأوضح «عصام» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن فكرة العفو الرئاسي هي حق أصيل للقيادة السياسية وللرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنها تعطي مؤشرا للاتساق مع مبادئ حقوق الإنسان واتساق متصل مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما نفهمها مشددًا على أن ذلك يأتي مع التعليم والصحة والحياة الكريمة، مشيدًا بالقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي لمراعاة الحالة الاجتماعية لمحدودي الدخل.

ضرورة التكاتف

ولفت رئيس حزب المصريين الأحرار أن العفو يعني التسامح، مؤكدًا أن من ينالون العفو مدانين وقضوا جزء من عقوبتهم وهناك ظروف إنسانية تحكم ضرورة خروجهم، مشيرًا إلى أننا في مرحلة مهمة يمر العالم فيها بأزمات، مشددًا على ضرورة التكاتف وأن نقف سويًا ونتصافح ونقبل الآخر محذرًا من التراشق في المجالات المختلفة وأن نكون جميعًا على قلب رجل واحد.