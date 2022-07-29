«المصريين الأحرار»: العفو الرئاسي جزء من مظلة شاملة لحقوق الإنسان المصري

عبر حزب «المصريين الأحرار» عن سعادته بصدور القرار الجمهوري، رقم 392 لسنة 2022، بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، تزامناً مع استقبال العام الهجري الجديد.

وقال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، في بيان، إنه رغم كل التحديات التي يعيشها العالم أجمع، ووسط الظروف المحيطة، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهتم بكل صغيرة وكبيرة تهم المواطنين والوطن، ومنها صدور قرارات العفو الرئاسي.

خطوات جادة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان

وأضاف «خليل» أن القيادة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بكل أشكالها، وليس كما يريد البعض فرضها واختزالها في الحديث عن سجناء في قضايا.

حياة كريمة لكل المواطنين

وأوضح أن مصر بقيادتها الرشيدة الحكيمة تخطو لتحقيق حياة كريمة لكل المواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرات رئاسية تضمن رعاية صحية للإنسان، وتتوسع المجالات لتشمل كل القطاعات والفئات، حتى وصلت إلى رفع الديون عن الفلاحين وتوفير خدمات للعمال، وجميعها تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان المصري.

مصر تنظر لحقوق الإنسان بشكل أوسع وأشمل

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار أن مصر تنظر لـ حقوق الإنسان بشكل أوسع وأشمل، والدليل على ذلك هو رعاية الأسر الفقيرة، وزيادة القيمة التموينية لعدد من الأسر، لاسيما برامج تكافل وكرامة وغيرها، جنبا إلى جانب مع صدور قرارات العفو عن السجناء الصادر ضدهم أحكام نهائية.