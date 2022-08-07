«مدبولي» يستعرض الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة.

تخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة البيئة الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، التي تستهدف تخفيض التأثير السلبي للإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، وذلك من خلال تخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية إلى 100 كيس للفرد في السنة بحلول عام 2025، و50 كيسًا للفرد في السنة بحلول عام 2030.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية تتمثل في وزارات: التجارة والصناعة، والبيئة، والتعاون الدولي، والصحة، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية.

وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني لتنفيذ الاستراتيجية، مشيرة في هذا الصدد إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة البيئة، وكل من الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية «إنكوم»، وشركة «أوكيانوس العالمية» لتنفيذ مشروع مشترك باسم «أوكيانوس مصر»، لتصنيع بدائل البلاستيك من خلال تكنولوجيا «Made From Stone»، التي يمكن من خلالها تصنيع بدائل البلاستيك من كربونات الكالسيوم.

تمويل المشروعات التي تساعد في الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

وأشار الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة، إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها في إطار دعم القطاع الخاص وريادة الأعمال والدعم الفني وبناء القدرات، موضحًا أنه يتم التنسيق مع العديد من الجهات المانحة الدولية لتمويل المشروعات التي تساعد في الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وإعداد قاعدة بيانات لكل من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة المصنعة لبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وكذا الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التوعية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، فضلاً عن تصميم منصة إلكترونية تجريبية لتدريبات متعددة في مجال إدارة المخلفات باللغة العربية.

وتطرّق «العربي» إلى إجراءات رفع الوعي البيئي التي تمثلت في إطلاق حملات توعية بداية من محافظة البحر الأحمر وبعض المحافظات الأخرى حول الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية وصحة الإنسان، وحملات تنظيف الشواطئ ورفع الوعي حول حماية كل من البحر الأحمر والبحر المتوسط بالشراكة مع المجتمع المدني، فضلاً عن عقد مؤتمرات المصنعين والمنتجين للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بعرض الاستراتيجية على مجلس الوزراء، والمهام المنوط بتنفيذها كل وزارة أو جهة.