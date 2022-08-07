«الوطنية للصحافة» تجري تغييرات صحفية.. دمج «لغة العصر» و«الأهرام الاقتصادي»

قررت الهيئة الوطنية للصحافة، في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، تكليف سامح عبدالله عضو الهيئة برئاسة تحرير الموقع الصحفي الإلكتروني «سبوت» الذي أطلقته الهيئة بشكل تجريبي مؤخراً.

دمج مجلة «لغة العصر» مع مجلة الأهرام الاقتصادي

كما قررت الهيئة الوطنية للصحافة، بحسب بيان اليوم، تعيين محمد عبدالله رئيساً لتحرير مجلة الشباب، خلفاً لـ خالد فؤاد حبيب الذي بلغ السن القانونية للإحالة للمعاش.

التجديد لـ علي حسن رئيساً لمجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط

وقررت الهيئة أيضًا التجديد لـ علي حسن رئيساً لمجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط لمدة 6 أشهر.

وقررت الهيئة في اجتماعها دمج مجلة «لغة العصر» مع مجلة الأهرام الاقتصادي وتطوير وتحديث الموقع الإلكتروني، مع احتفاظ العاملين بالإصدارين بكل وظائفهم وحقوقهم من أجور ومزايا مالية.