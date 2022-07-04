الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش بالمؤسسات القومية الخميس

أعلن المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنّه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء للمحالين للمعاش في المؤسسات الصحفية القومية حتى 30/6/2022، الخميس المقبل.

صرف مكافأة نهاية الخدمة

وبحسب بيان عن الهيئة الوطنية للصحافة اليوم، قال الشوربجي إنّه سيتم صرف قيمة المكافأة للزملاء، عبر حساباتهم البنكية أو البريدية، موضحًا أنّه للمرة الأولى في تاريخ الهيئة يتم القضاء على قوائم انتظار صرف مكافاة نهاية الخدمة للزملاء للمحالين للمعاش في المؤسسات الصحفية القومية.

المؤسسات الصحفية القومية

وأوضح الشوربجي أن القضاء على قوائم الانتظار جاء في إطار حرص الهيئة على حقوق ومصالح الزملاء المحالين للمعاش، وتقديرًا لما قدموه لخدمة مؤسساتهم، مشيرًا إلى جهود الهيئة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف المستحقات المتأخرة لمكافأة نهاية الخدمة، لجميع الزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأكد أن الهيئة ستستمر في مساعيها وجهودها المتواصلة لضمان حصول جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية على حقوقهم، وضمان عدم وجود قوائم انتظار مرة أخرى.