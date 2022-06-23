«الوطنية للصحافة» تستعرض ترتيبات معرض «صناعة بلدنا» في مؤتمر الاثنين

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، كشف الترتيبات والتفاصيل النهائية لـ«معرض صناعة بلدنا»، في مؤتمر صحفي الاثنين، الذي تشرف على تنظيمه، وتنظمه مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية -تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- وينطلق في الثالث من يوليو المقبل، ويستمر لمدة 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة فاعلة من مختلف المؤسسات والهيئات والشركات الصناعية والإنتاجية الوطنية.

ويعقد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة مؤتمرا صحفيا موسعا بمقر الهيئة، يستعرض خلاله مستجدات الترتيبات الخاصة بانطلاق المعرض، بحضور الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، وأعضاء الهيئة وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وإياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة الجمهورية، اضافة الى أعضاء اللجنة العليا للمعرض.

مؤتمر صحفي لإعلان التفاصيل

وقال الشوربحي، إنه سيتم خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن التفاصيل الخاصة بإتاحة الفرصة أمام الرعاة والشركات والهيئات والقطاعات المشاركة في المعرض، لاستعراض وإلقاء الضوء على ما شهدته السنوات الثماني الأخيرة، من إنجازات صناعية وإنتاجية، وما حققته من طفرة في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأضاف أن المؤتمر الصحفي، سيستعرض ما قامت به الهيئة والمؤسسات الصحفية الثلاث واللجنة العليا للمعرض من أجل تهيئة كل الظروف، لنجاح المعرض، وتقديم العديد من المزايا والتيسيرات للقطاعات والشركات والمؤسسات المشاركة.

تفاصيل الاستعداد للمعرض

وكشف تفاصيل، الاستعداد للمعرض بتوفير جميع الآليات التى تضمن توحيد الجهود من أجل نجاح دورته الأولى، لا سيما وأنه لا يتوقف عند حدود الأهداف التسويقية والربحية، وإنما يتعدى ذلك إلى تقديم كل ما يسهم في ترويج المنتجات المصرية إقليميا وعالميا، وتعزيز انتشار المنتج المصري ودعم الثقة في جودته، وأن يكون بمثابة الترجمة الحقيقية لما حققه القطاع الصناعي والإنتاجي من نجاحات على كافة المستويات.