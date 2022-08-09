«بيفطروا لحمة وبيتغدوا فول».. اعرف عادات أهالي جنوب البحر الأحمر

يختلف أهالي جنوب البحر الأحمر في العادات والتقاليد والتي ورثوها من الأجداد منذ قديم الأزل في الملبس والمأكل، يحافظون على هذه العادات ويعتبرونها تراثًا لهم ويتناقلونها عبر الأجيال، ومنها أن مطاعم اللحوم الحمراء هي التي تفتح أبوابها أولًا في صباح كل يوم، وتبدأ في تقديم قطع اللحم وكبدة الضأن لزبائنها عند السادسة صباحًا، ثم تنعكس الآية تمامًا لتجد وجبات الفول تبدأ بعد الظهيرة وحتى موعد العشاء.

عادت وتقاليد حلايب وشلاتين

يقول سعيد منصور من قبائل جنوب البحر الأحمر، إن العادات والتقاليد في حلايب وشلاتين هي من الموروثات والتي يحافظون عليها ويتناقلوها من الأجداد إلى الأحفاد على مدار الأجيال، لافتا إلتى أنه من عادات القبائل جنوب البحر الأحمر أن الإفطار باللحم، وهي ثقافة قديمة حيث العيش في الصحاري الشاسعة وبين الوديان وفي المحميات الطبيعية التي تعج بالغزلان والكباش والماعز، وكان الرجل من أبناء المنطقة لا يحتاج سوى الخروج من منزله صباحَا ليصطاد غزالة يؤمن بها وجبة إفطار دسمة لأسرته.

وأضاف «منصور»، أن بالنسبة لأهالي جنوب البحر الأحمر ينتهي وقت غروب الشمس، ولذلك تكون وجبة الغداء أو العشاء هي الفول، إذ أنه لا وقت لشوي اللحوم، لأنهم ينامون مبكرًا للاستيقاظ مع بزوغ أول ضوء النهار لممارسة أعمالهم في رعي الأغنام وزراعة المراعي وتحويل الصحاري إلى مراعي خضراء باستخدام مياه الأمطار والآبار والعيون.

تقاليد تتوارثها الأجيال

ويضيف أن السكان في الجنوب يحافظون على سيرة حياتهم الأولى دون تغيير، وذلك في طريقة الحياة والالتزام بالمورثات القديمة، حيث يرتدي السكان زيًا موحدًا وهو الزي الذي تشتهر به قبائل الجنوب، و اللغة التي تتوارثها الأجيال، إضافة إلى المشروبات الرسمية والأكلات الشعبية، حيث يحرص السكان، على إحياء التراث في كل تفاصيل حاضرهم.