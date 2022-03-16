طلاب حلايب وشلاتين يستعرضون عادات وتقاليد الجنوب في ملتقى فني جامعي

قدم طلاب مدينتي حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر عرضًا فنيًا لاستعراض عادات وتقاليد جنوب البحر الأحمر، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الفني التاسع عشر بجامعة جنوب الوادي، والمقام بين 13 إلى 17 مارس الجاري، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، وحضور اللواء أشرف الداوودي محافظ قنا، والدكتور عمر وعزت سلامه أمين عام الجامعات العربية، والدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة.

عادات وتقاليد الجنوب في الملتقى الفني لشباب الجامعات

من جانبه، أشار دكتور أسامة عمارة، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، إلى أن العرض يأتي ضمن مشاركة فرع الغردقة لجامعة جنوب الوادي في فعاليات الملتقى الفني التاسع عشر للجامعة، ويقام هذا العام تحت شعار «معا لإحياء الموسيقى العربية».

وأضاف عمارة في تصريح لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أن طلاب البحر الأحمر شاركوا في الملتقى للتعبير عن عادات وتقاليد سكان الجنوب، من خلال فقرات فنية من التراث الأصيل لسكان تلك المناطق.

تقديم المواهب الفنية المتميزة بالجامعات

وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، في تصريحات صحفية، إن الملتقى الفني لشباب الجامعات يعد فرصة مميزة لتقديم المواهب الفنية المتميزة بالجامعات، وتشجيع الفن الهادف اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية باستحداث مراكز رعاية الموهوبين من طلاب الجامعات، مشيرًا إلى احتضان جامعة جنوب الوادي عددًا كبيرًا من الأنشطة الطلابية واللقاءات القمية على مدار العام الجامعي.

وافتتح الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فعاليات الملتقى الفني التاسع عشر لشباب الجامعات خلال الفترة من 13 إلى 17 مارس الجاري، بمشاركة جامعات مصرية وعربية.