استعدادات أهالي حلايب وشلاتين لسقوط أمطار.. «طبول وذبائح وصور»

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، اليوم الأحد، حيث من المتوقع حدوث انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة بمحافظات جنوب الصعيد وجنوب البحر الأحمر، مع توافر فرص لسقوط الأمطار الرعدية على حلايب وشلاتين ومرسى علم، وقد تكون رعدية جنوب البحر الأحمر.

أمطار رعدية على حلايب وشلاتين

واستقبل أهالي حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر توقعات سقوط أمطار اليوم الأحد، بفرحة عارمة، تضمنت عدة طقوس مختلفة ومتوارثة عبر الأجيال، بينها دق الطبول وإقامة الأفراح ونحر الذبائح، تعبيرا عن الفرحة بسقوط الأمطار على المناطق الجبلية والوديان، خاصة في مناطق حلايب وشلاتين، حيث يطلقون عليها أمطار الخير وينتظرونها كل عام لتروي الصحاري وتحولها إلى مراعٍ خضراء.

وقال سعيد منصور من أهالي جنوب البحر الأحمر، إنه من عادات وتقاليد الأهالي في حلايب وشلاتين استقبال سقوط الأمطار بالفرح والسعادة ودق الطبول ونحر الذبائح، لافتاً في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأحد، إن شباب هذه المناطق يهرعون إلى مناطق سقوط الأمطار في الوديان وبين الجبال ويوثقون فرحتهم بالتقاط الصور التذكارية.

أمطار رعدية تحول الصحاري إلى مراعي

من جانبه، قال ناصر منصور، أحد سكان جنوب البحر الأحمر، أن فرحة سقوط الأمطار تتوارثها الأجيال، حيث يعتبرونها مصدر الخير لهم لأنها تحول الصحاري إلى مراي خضراء وتملئ الوديان بالمياه لاستخدامها في الرعي، وينتظرونها من عام لآخر.